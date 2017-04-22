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МВФ ставит условия: от Киева требуют провести пенсионную реформу

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (279)
13:5822.04.2017
(обновлено: 14:04 22.04.2017)
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© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Международном валютном фонде считают повышение пенсионного возраста критически важным условием продолжения сотрудничества с Украиной. Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен. При этом украинские власти не раз говорили о том, что обязательств повышать пенсионный возраст в подписанном с МВФ меморандуме нет.

Критически важно

Участница первомайского шествия в Киеве
© РИА Новости . Алексей Фурман
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Томсен напомнил, что пенсионная реформа с самого начала была частью программы сотрудничества Киева и МВФ, но несколько раз откладывалась. При этом, по его мнению, у Украины есть серьезные проблемы с пенсионной системой. Пенсии в стране "очень-очень" низкие, их реальный размер уменьшен инфляцией.

"Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность", — считает представитель МВФ, слова которого приводит УНИАН.

Кроме того, Томсен отметил, что на Украине соотношение пенсионеров и людей, платящих взносы в пенсионный фонд, составляет практически один к одному. При этом дефицит пенсионного фонда, по оценке представителя МВФ, — второй по величине в мире. Таким образом, повышение пенсионного возраста становится "критически важным" инструментом.

"Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра (программы сотрудничества МВФ и Украины — ред.), чтобы выйти на надежный план, как справиться с этим в будущем. Таким образом, ответ — да, пенсионная реформа — важная часть следующего пересмотра программы, и повышение эффективного пенсионного возраста является ее частью", — сказал Томсен.

Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
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На этой неделе в МВФ уже напоминали, что Киеву необходимо активизировать работу по пенсионной реформе. Глава миссии фонда на Украине Рон ван Роден опубликовал статью, в которой назвал существующую ныне систему финансово неустойчивой и не отвечающей современным вызовам. Также он раскритиковал невысокий пенсионный возраст и возможность выхода на пенсию досрочно. Как полагает глава миссии, возраст выхода на пенсию должен непосредственно зависеть от трудового стажа. Кроме того, по его мнению, необходимо внедрять стимулы для того, чтобы люди продолжали трудиться и позже выходили на пенсию.

На эту статью крайне резко отреагировал вице-премьер Украины Павел Розенко, обвинивший ван Родена в "ужасном непрофессионализме".

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Для получения помощи от МВФ Украина должна выполнить ряд условий, так называемых "структурных маяков". Всего таких маяков 11, наиболее резонансными являются требования провести пенсионную реформу и отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения.

Председатель Верховной рады Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости . Александр Максименко
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При этом украинские власти настаивают, что в меморандуме, подписанном с МВФ, нет зафиксированных обязательств повышать возраст выхода на пенсию.

"Мы не имеем в меморандуме ни одного слова о повышении пенсионного возраста для украинцев", — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Как утверждает премьер, пенсионная реформа, над которой работает кабмин, позволит выйти на бездефицитный пенсионный фонд к 2024 году. При этом сейчас дефицит пенсионного фонда, по его словам, составляет более 140 миллиардов гривен (более 5 миллиардов долларов).

Кроме того, Гройсман пообещал повышение пенсий для 5,6 миллиона человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан.

Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. Сейчас минимальная пенсия составляет 1373 гривны (около 51 доллара). Реформа предусматривает, что для 1,3 миллиона пенсионеров ежемесячные выплаты повысят на 200 гривен (7,5 доллара), для 1,2 миллиона пенсионеров – от 200 до 500 гривен (7,5 – 18,5 доллара), для 1,9 миллиона – от 500 до 1 тысячи гривен (18,5 — 37 долларов) и для 1,1 миллиона – более 1 тысячи гривен.

На что идут деньги МВФ

Продюсер Дмитрий Куликов
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Четырехлетняя программа финансовой помощи предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил четыре транша, и в этом году рассчитывает получить еще около 4,4 миллиарда долларов.

Последний транш в размере миллиарда долларов поступил в начале апреля, его направили в резерв Национального банка. Как заявил Гройсман, это поможет укрепить национальную валюту и поддержать макроэкономическую стабильность. 

При этом Украина до конца 2019 года должна выплатить почти 13 миллиардов долларов по внешним обязательствам. По мнению украинского экономического эксперта Всеволода Стаценюка, последний транш практически целиком уйдет на то, чтобы расплатиться с МВФ.

"Потратить этот кредит можно только на одно: возвращение предыдущих кредитов МВФ. Других целей у этого транша просто нет", — сказал эксперт РИА Новости.

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