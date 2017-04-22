На Украине около 230 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Около 230 населенных пунктов в четырех областях Украины остаются обесточенными из-за непогоды, сообщается в субботу на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 22 апреля остаются обесточенными 229 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Одесской – 178 населенных пунктов, Днепропетровской — 31, Харьковской — 16 и Кировоградской — 4. Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет. Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3,8 тысячи деревьев в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. В результате падения дерева 18 апреля в Новороссийске Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина.

В ряде восточных и южных областей Украины уже три дня наблюдается сильное похолодание, в части регионов выпало большое количество снега.