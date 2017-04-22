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В мире

Уходим или остаемся: взгляды кандидатов в президенты Франции на политику

Сюжет:
Выборы президента Франции (512)
12:5822.04.2017
(обновлено: 12:59 22.04.2017)
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© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПлакаты с изображениями кандидатов в президенты Франции Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона в ПарижеПлакаты с изображениями кандидатов в президенты Франции Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Дружить или соперничать с Россией, оставаться ли в ЕС и НАТО, считать ли Крым российским и как дальше действовать в Сирии — в воскресенье жителям Франции предстоит сделать непростой выбор.

Участники предвыборных дебатов на французском телеканале TF1 (слева направо): Франсуа Фийон, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Бенуа Амон . Архивное фото
© AFP 2017 / Eliot Blondet
Скандалы и расследования: во Франции завершена избирательная кампания

В стране пройдет первый тур выборов президента Франции, в ходе которого жители страны должны будут определиться, политика какого кандидата, в том числе и в международной сфере, подходит для будущего страны. РИА Новости представляет описание позиций основных кандидатов на пост главы государства по ключевым вопросам внешнеполитической повестки дня.

© Фото : предоставлено проектом AirPanoПариж, Франция
© Фото : предоставлено проектом AirPano
Париж, Франция

Союзы, альянсы, евроатлантическая солидарность

По мнению ряда наблюдателей, на кону предстоящих президентских выборов фактически стоит будущее не только самой Франции, но, возможно, и всего Евросоюза.

В случае победы на выборах Ле Пен намерена инициировать референдум по выходу страны из ЕС (Frexit). Она выступает за восстановление национальных границ, выход из шенгенского пространства и из военного командования НАТО. При этом Ле Пен — сторонница многополярного мира, место в котором есть и для Франции, и для США, и для России.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Почему французские выборы всех удивят

Но возможная победа лидера Нацфронта на предстоящих выборах не пугает Еврокомиссию, в том числе потому, что Евросоюз, по мнению главы ЕК Жан-Клода Юнкера, достаточно силен, чтобы выжить даже в случае триумфа евроскептиков.

Меланшон хочет вывести Францию из НАТО, говоря о том, что это военный альянс, созданный в годы "холодной войны", а потому условия там диктуют США. Он обещал отозвать подпись Парижа под решением Североатлантического альянса о размещении элементов ЕвроПРО на территории Польши и созвать европейскую конференцию по безопасности, чтобы посредством дипломатических переговоров обсуждать проблемы укрепления мира на континенте. Помимо этого его планах — переориентировать внешнюю политику на ООН — "единственную организацию, в которой представлены все нации", а G8 и G20 называет "клубами для богатых".

Кандидат на пост президента Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон — убежденный сторонник евроинтеграции, и считает своим приоритетом защиту интересов Евросоюза и его граждан, особенно после выхода Великобритании из состава ЕС.

© AP Photo / Claude ParisКандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Claude Paris
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон

Россия

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен многократно заявляла, что намерена наладить отношения с Россией так, чтобы Европа "могла смотреть в спокойное будущее". Она назвала санкции Запада против РФ "бестолковыми", а также признала воссоединение Крыма с Россией.

В свою очередь, кандидат на пост президента Франции от правоцентристской партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон считает, что "бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет", хоть и полагает, что присоединение полуострова прошло с нарушением международного права. Он, как и лидер Нацфронта, пообещал в случае своего избрания сделать все возможное для снятия санкций с России.

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон тоже считает, что с Россией надо вести диалог, но позиция его куда жестче, чем у соперников, которые, по его мнению, "очарованы Владимиром Путиным". Бывший министр не намерен сильно сближаться с Россией и считает, что историческим союзником Франции является США.

Теледебаты кандидатов в президенты Франции. 4 апреля 2017
© REUTERS / Lionel Bonaventure/Pool
Пять месье, одна мадам: кандидаты в президенты Франции и их программы

Кандидат в президенты Франции от крайне левых, лидер движения "Непокорившаяся Франция" и евродепутат Жан-Люк Меланшон считает, что Россия для Франции является стратегическим партнером.

Одна из ключевых тем в отношениях с Россией — совместное противодействие международному терроризму, вопрос борьбы с которым занимает важное место в программах кандидатов. Угроза терактов во Франции в последнее время стала частью повседневной жизни, и кандидаты понимают, что без взаимодействия, в том числе, с Россией одержать победу над террористической группировкой ИГ* не удастся.

© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на митинге своих сторонников в Лилле
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на митинге своих сторонников в Лилле

США и Сирия

Недавний ракетный удар по сирийской военной базе Шайрат, ставший ответом США на утверждения о химической атаке в Хан-Шейхуне, повлиял на позиции некоторых кандидатов в отношении Вашингтона.

Ранее Ле Пен неоднократно заявляла о своей поддержке президента США Дональда Трампа, о готовности сформировать союз с РФ и США, и даже о том, что она намерена "сделать Францию снова великой" — по аналогии с лозунгом американского президента "Сделаем Америку снова великой".

Но удар по базе Шайрат, осуществленный в нарушение международного права и без предварительного расследования событий в Хан-Шейхуне, Ле Пен решительно осудила. Позднее в штабе лидера Нацфронта выразили сожаление, что США продолжают проводить политику вмешательства и после прихода к власти Дональда Трампа.

Не поддержал удар по базе и Меланшон, осудивший Олланда и Меркель за поддержку Трампа, получившего "право единолично бомбить, кого он хочет и когда он хочет".

Фийон, в свою очередь, заявил, что может понять действия США в Сирии, но предостерег от конфронтации Запада с РФ и Ираном. Он выступил с инициативой по созданию широкой международной коалиции, в том числе с участием России и США, чтобы уничтожить ИГ*.

Макрон, в отличие от своих соперников, выразил одобрение в отношении удара США по сирийской авиабазе. Экс-министр экономики также заявил, что если будет доказан факт применения химоружия в Сирии, он потребует, "в частности, от России — союзника Башара Асада, предоставить гарантии уничтожения запасов химического оружия".

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

Рейтинг кандидатов в президенты Франции
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг кандидатов в президенты Франции
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