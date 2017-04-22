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Скандалы и расследования: во Франции завершена избирательная кампания

Сюжет:
Выборы президента Франции (509)
11:3922.04.2017
(обновлено: 11:44 22.04.2017)
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© AFP 2017 / Eliot BlondetУчастники предвыборных дебатов на французском телеканале TF1 (слева направо): Франсуа Фийон, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Бенуа Амон . Архивное фотоУчастники предвыборных дебатов на французском телеканале TF1 (слева направо): Франсуа Фийон, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Бенуа Амон . Архивное фото
© AFP 2017 / Eliot Blondet

ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Во Франции в пятницу закончился период предвыборной агитации на президентских выборах, за сутки до дня голосования наступил "день тишины".

Теледебаты кандидатов в президенты Франции. 4 апреля 2017
© REUTERS / Lionel Bonaventure/Pool
Пять месье, одна мадам: кандидаты в президенты Франции и их программы

Впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) накануне первого тура выборов сразу четыре кандидата сохраняют реальные шансы на выход в "финал": лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, основатель движения "Вперед", представитель политического мейнстрима Эммануэль Макрон, лидер "Непокорившейся Франции", политик крайне левых взглядов Жан-Люк Меланшон и кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. При этом представитель правящей "Социалистической партии", бывший министр образования Бенуа Амон, согласно опросам, остался "вне игры". Еще шесть кандидатов фактически выступают в "низшей лиге".

Сюрприз за сюрпризом

Первой неожиданностью в ноябре прошлого года стала уверенная победа на праймериз крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы" депутата Национального собрания, экс-премьера Франсуа Фийона. Вопреки любым прогнозам, он обошел как экс-президента Николя Саркози, так и бывшего председателя правительства Алена Жюппе, хотя именно этой паре все в один голос предрекали борьбу во втором туре первичных выборов, отодвигая Фийона на третье-четвертое место.

Превратиться за несколько недель из темной лошадки в фаворита гонки Фийону тогда помогла серия дебатов претендентов: "скучный" депутат выступил спокойно, четко и уверенно, убедительно отстаивая преимущества своей программы, более жесткой, чем у конкурентов. Стоит отметить, что по многим пунктам социальной и экономической повестки взгляды Фийона были схожи с позициями его соперников из лагеря правых и центристов, но из-за позиции по внешнеполитическим вопросам экс-премьера в ходе кампании называли "самым пророссийским кандидатом".

© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПлакат с изображением кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Плакат с изображением кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона в Париже

Спустя три дня после завершения праймериз правоцентристов снова грянул гром: вновь впервые в истории Пятой республики действующий президент страны отказался баллотироваться на второй срок. И хотя Франсуа Олланд действительно побил все антирекорды популярности, не сумев удержать кредит доверия, который граждане выдали ему после кровопролитных терактов в Париже и Сен-Дени, в отказ главы государства от повторного выдвижения вплоть до объявления решения верилось с трудом.

Свой непростой выбор Олланд объяснил пониманием того, что выдвижение его кандидатуры "может поставить под угрозу единство левых сил во Франции". После этого из политики он практически исчез: даже не смотрел дебаты претендентов от своей родной Соцпартии, предпочитая им то поход в театр, то зарубежное турне.

Кто ваш кандидат на выборах президента Франции?

Ожидалось, что роль кандидата от социалистов будет играть Мануэль Вальс, который ради этого покинул пост премьер-министра. Однако за право баллотироваться на выборах главы государства ему пришлось вести борьбу c представителями "фронды", бывшими министрами своего правительства — Бенуа Амоном и Арно Монтебуром. Оба представляют левое крыло Соцпартии, оба выступали против проводимого властями курса. В свою очередь Вальс — представитель реформаторов, либерального крыла правящей партии — выступает за более жесткие меры в экономике и социальной сфере.

Своим голосованием в конце января левые избиратели сказали "нет" французской власти и Вальсу как ее представителю — слишком велико оказалось недовольство результатами пятилетки Франсуа Олланда и его команды. Миссия по объединению разрываемой противоречиями Соцпартии была возложена на Бенуа Амона, но с этой непростой задачей справиться ему не удалось.

© AFP 2017 / Sebastien BozonЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Sebastien Bozon
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен. 5 апреля 2017 года

Лидерство Ле Пен и "Пенелопагейт"

До определенной степени неожиданным в ходе избирательной кампании стало постоянное лидерство в опросах Марин Ле Пен — председателя Нацфронта, который во Франции традиционно называют ультраправым, хотя он и был таким лишь во времена руководства Жан-Мари Ле Пена, а с приходом его дочери смягчил позиции и занимает правый фланг.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Марин Ле Пен: решительная блондинка, которая хочет стать президентом

Оппоненты "Национального фронта" все время разыгрывают эту карту, тыча пальцем в прилипший ранее ярлык: партию Ле Пен называют нереспубликанской, и практически всегда (в 2012 году Нацфронту все же удалось провести в Национальное собрание двух депутатов — из 577) выход во второй тур выборов разного уровня против кандидата от Нацфронта означал легкую победу для его оппонента, будь он правым или левым.

До второй половины февраля избирательная кампания продвигалась относительно спокойно, однако публикация сатирического издания Canard Enchaine о якобы имевшем место фиктивном трудоустройстве супруги Фийона Пенелопы произвела эффект разорвавшейся бомбы. За одним "вбросом" последовал второй, за вторым — третий: появились подозрения в незаконном трудоустройстве детей экс-премьера, слухи о дорогих подарках, которые он принимал в бытность премьером, новости о незадекларированных займах и так далее.

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Ле Пен в случае победы через год проведет референдум о выходе Франции из ЕС

"Я сегодня являюсь мишенью такого количества атак, что не могу не рассматривать это как форму травли, мобилизации против меня. Ежедневно во вторжении в мою частную жизнь мы спускаемся все ниже, — сказал Фийон однажды. — Что может объяснить то, что сотни или десятки журналистов копаются в мусорных ящиках и сегодня заняты моими костюмами, завтра — рубашками, а там и до трусов дойдет?"

На фоне скандала от Фийона отвернулись многие соратники по партии, его показатели в опросах снизились, и среди правых и центристов часто раздавались призывы выдвинуть другого кандидата. Фийон выстоял: в начале марта после казавшихся бесконечными скандалов экс-премьер провел массовый митинг на площади Трокадеро в Париже, доказав, что является законным кандидатом в президенты от "Республиканцев" и не утратил поддержки избирателей, а впоследствии вернул себе поддержку и со стороны партийных тяжеловесов, в том числе Жюппе и Саркози.

И все же полностью последствия "Пенелопагейта" Фийону преодолеть не удалось, а после падения его рейтингов в "топ" выбился Эммануэль Макрон.

© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперёд!" (En Marche) Эммануэль Макрон
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперёд!" (En Marche) Эммануэль Макрон

Взлет Макрона и рывок Меланшона

Всего несколько лет назад о нем почти никто не знал: Макрон успел поработать в Минфине, был инвестиционным банкиром, затем — заместителем генерального секретаря Елисейского дворца. В 2014 году он был назначен министром экономики, и, наверное, только тогда о нем услышала страна. Спустя два года Макрон вышел из правительства, чтобы развивать свой собственный проект — движение "Вперед".

Макрон любит говорить одними лозунгами и позиционирует себя как не правый и не левый, спекулируя на чувствах тех, кто разочаровался в двух "традиционных" партиях, но не разделяет позиции Ле Пен или Меланшона. У него очень обширные связи в истеблишменте, которые позволили заручиться негласной, но вполне очевидной поддержкой большинства крупнейших французских СМИ: они яростно атакуют Фийона и Ле Пен, а "любимчика" не трогают.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© AP Photo / Claude Paris
Эммануэль Макрон: банкир Ротшильдов или "человек Возрождения"

Его также под предлогом необходимости борьбы с правыми поддерживают многие представители Соцпартии, которые фактически предали победителя своих партийных праймериз — Бенуа Амона. Молодой, энергичный, фотогеничный — сегодня Макрон имеет все шансы стать будущим президентом Франции.

В свою очередь на Амона в последнее время смотреть немного жалко. Многие социалисты — даже члены правительства — в открытую говорят о необходимости отдать голоса Макрону, чтобы не пустить Фийона и Ле Пен во власть. Утратив поддержку значительной части своей партии, Амон также уступил в борьбе за левых избирателей Жан-Люку Меланшону.

Плакаты с изображением кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Хэппи-энда не будет. Welt объяснил, что выборы во Франции значат для Европы

Опытный оратор, Меланшон, который в 2012 году получил 11% голосов избирателей, благодаря ярким выступлениям и грамотно построенной, не лишенной изюминок кампании — чего стоит его появление на одном из митингов в форме голограммы — в последние недели сумел совершить весьма эффектный рывок, получив возможность удвоить свой предыдущий результат и вмешаться в спор между фаворитами.

© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле

Под угрозой терроризма

Скандальный ход кампании и истеричность СМИ серьезно обеднили содержание дискуссии, а участившиеся теракты сделали тему безопасности и борьбы с терроризмом одной из основных, тогда как проблемы образования, культуры, здравоохранения и охраны окружающей среды, традиционно занимающие французов, отошли на второй план.

Лишним подтверждением тому стал последний телеэфир с участием всех одиннадцати кандидатов в президенты, который прошел в четверг вечером на телеканале France 2. Чуть больше часа миновало с начала телепередачи, когда стали поступать первые сообщения о нападении на сотрудников полиции на Елисейских полях в Париже. В результате выступления некоторых кандидатов, очевидно, получились не такими, как было запланировано.

Ситуация на месте стрельбы в центре Парижа. Архивное фото
© РИА Новости
Последние дебаты кандидатов в президенты Франции состоялись на фоне теракта

Макрон оказался первым, кто прокомментировал трагические новости из центра столицы. Он выразил мнение, что угроза терактов "останется частью повседневной жизни французов в ближайшие годы". Говоря о международной ситуации, политик подчеркнул готовность противостоять терроризму как на национальной территории, так и за ее пределами, в частности, в Сирии, поскольку теракты на французской земле были спланированы "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ). Он также приветствовал ракетные удары США и заявил, что в случае его избрания Франция присоединится к практике нанесения точечных ударов "для уничтожения складов химического оружия Башара Асада".

"Я не хочу, чтобы мы привыкали к этой угрозе. Я не хочу, чтобы мы говорили нашей молодежи, что она будет жить в условиях ежедневной и продолжительной опасности. Нам нужно реализовать план атаки против исламского терроризма. Это касается, в частности, охраны границ, но также необходимо бороться с корнем проблемы — радикальной идеологией, которая долгое время распространялась на территории нашей страны. Прошло время наивности и попустительства, нужны трезвость взглядов, смелость и решительность", — сказала в свою очередь Ле Пен.

Со своей стороны Фийон заявил, что борьба с терроризмом в ближайшие годы будет абсолютным приоритетом следующего президента Франции. "Необходима международная коалиция для уничтожения всех тоталитарных движений, которые стоят у истоков насилия. Конечно, "Исламского государства", но также и других: "Боко Харам" в Африке, "Талибан" в Афганистане", — сказал он. По мнению экс-премьера, реальной международной коалиции сейчас не существует, поскольку с одной стороны находятся страны Запада, с другой — Россия. Политик убежден, что без участия РФ, без диалога с Ираном и другими странами победить террористов нереально.

Второй тур президентских выборов пройдет 7 мая.

Рейтинг кандидатов в президенты Франции
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг кандидатов в президенты Франции
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