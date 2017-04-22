Минобороны НКР заявило о 50 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (323)

ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в субботу о 50 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Двадцать первого апреля и в ночь на 22 апреля вооруженные силы Азербайджана 50 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 520 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В восточном направлении передовой азербайджанские ВС применили противотанковый гранатомет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, передовые подразделения армии обороны НКР при необходимости прибегали к ответным действиям и предприняли соответствующие шаги для организации надежной защиты боевых позиций.