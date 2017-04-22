Суд Панамы отпустил под залог основателей фирмы Mossack Fonseca

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Суд Панамы отпустил под залог основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, арестованных в феврале по обвинению в отмывании денег, передает агентство Рейтер.

Каждый из них заплатил в пятницу по 500 тысяч долларов, сообщила агентству адвокат Гильермина Макдональд. По ее словам, решение суда об освобождении под залог связано с тем, что основатели фирмы сотрудничали со следствием, а вероятность того, что они покинут страну, невелика.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.