Пенс прокомментировал решение США сохранить соглашение по беженцам

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что его страна будет выполнять свои обязательства по приему из Австралии беженцев из Африки и Ближнего Востока, передает телеканал ABC.

"Позвольте мне объяснить. США намерены соблюдать соглашение с учетом результатов проверки, которую проходят сейчас все беженцы, рассматриваемые для приема в США. Это не значит, что мы восхищаемся этим соглашением", — заявил Пенс после прошедших в субботу в Сиднее переговоров с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал достигнутое его предшественником Бараком Обамой разовое соглашение о принятии США из Австралии беженцев "бессмысленным" и пообещал изучить его. Как сообщали СМИ, телефонный разговор Трампа с Тернбуллом тоже прошел не очень гладко.

В ноябре прошлого года Тернбулл объявил о заключении разового соглашения с США по переселению беженцев, находящихся в специальных центрах на островах Манус и Науру, в Соединенные Штаты. В центрах содержатся преимущественно выходцы из Ирана, Ирака, Судана и Сомали.

Речь, по данным СМИ, шла о принятии Америкой 1250 человек, при условии, что они пройдут необходимые проверки безопасности.