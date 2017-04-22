Кадыров обсудил с ливийской делегацией задержанный российский сухогруз

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с политической и военной делегацией Ливии и обсудил судьбу российских моряков с задержанного в ливийских водах сухогруза "Мерле". Ливийские представители пообещали Кадырову принять комплексные меры для разрешения ситуации.

Пятого марта береговой охраной западно-ливийского города Завия в прибрежных водах Ливии был задержан и отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз "Мерле". Судовладелец — компания MT Group из Санкт-Петербурга. В составе экипажа 7 человек, все — граждане РФ.

"Сегодня я встретился с политической и военной делегацией Ливии, находящейся с визитом в Москве. Её возглавляет известный политический деятель Абдулхамид Аль-Дабиба. Мы обсудили ситуацию в Ливии… Особое внимание обратил на необходимость принятия всех возможных мер для освобождения находящихся в Ливии наших семерых моряков с сухогруза "Мерле", удерживаемых с пятого марта по надуманным причинам", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Апр 21 2017 в 2:23 PDT

Как сообщил глава Чечни, представители делегации заверили его, что для решения проблемы "будут предприняты все шаги", "меры будут носить комплексный характер".

"В любом случае, мы активно занимаемся судьбой моряков и не успокоимся, пока они не смогут вернуться на родину", — отметил он.