Селезневу не позволяли посетить врача 2,5 года, заявил адвокат

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Осужденному гражданину РФ Роману Селезневу не позволяли посетить врача 2,5 года, сказал РИА Новости его адвокат Игорь Литвак.

Селезнев был приговорен в пятницу в США к 27 годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве.

"У него очень серьезная ситуация со здоровьем, у него металлическая пластина в голове, которая покрывает 30% его черепа, у него гепатит В, куча разных других болезней… За последние 2,5 года ни разу, ни разу его не отвезли к врачу, чтобы его посмотрели, потому что эта пластина двигается, за ней нужен уход", — сказал адвокат.

"Усматривая все факторы, это абсолютно несправедливый приговор, Роман признал свою вину", — сказал Литвак.

Россиянин, которому 32 года, был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.