День ветеранов горячих точек отметили в Эстонии

ТАЛЛИН, 21 апр — РИА Новости, Николай Адашкевич. День ветеранов-участников зарубежных военных миссий в пятницу отметили в Эстонии, на зданиях государственных и муниципальных учреждений были вывешены флаги страны.

Знаменательный день учрежден решением правительства в апреле 2013 года по предложению министерства обороны. День ветеранов отмечается в знак признания и поддержки солдат, которые принимали участие в зарубежных миссиях.

В городе Палдиски, где установлен памятник павшим в Афганистане эстонским военнослужащим, почтили память погибших во время международных военных операций. К подножию памятника были возложены венки от имени президента Эстонии, парламента, правительства, Сил обороны и вооруженного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны").

Как сообщила пресс-служба парламента Эстонии, после возложения выступил вице-спикер высшего законодательного органа республики Энн Ээсмаа. "Сегодня мы вспоминаем тех, кто уже не с нами. Мы благодарим тех, кто получил ранения во время службы или выполняет свои союзнические военные обязанности далеко от дома – в Косово, Израиле, Мали и Афганистане", – сказал он.

Ээсмаа отметил, что в международных операциях погибли 12 эстонских военнослужащих. "Это очень большая цифра даже для значительно более многочисленного народа, чем мы", — подчеркнул парламентарий.

С 1995 года в зарубежных миссиях приняли участие около 2800 эстонских военнослужащих. Они служили в Ираке, Афганистане, Мали, Косово, Ливане, Египте, Сирии, Центральноафриканской республике (ЦАР).