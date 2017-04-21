В США Volkswagen обязали выплатить $2,8 млрд в рамках "дизельного скандала"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Судья Шон Кокс федерального суда в американском Детройте на итоговом заседании обязал немецкий автоконцерн Volkswagen AG выплатить 2,8 миллиарда долларов по уголовным обвинениям в рамках "дизельного скандала", в частности, в фальсификации данных по выбросам в дизельных автомобилях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Судья в пятницу постановил, что Volkswagen должен заплатить штраф в размере 2,8 миллиарда долларов в Соединенных Штатах за обман в тестах по выбросам", — пишет агентство со ссылкой на информацию, озвученную на судебных слушаниях.

В марте Volkswagen признал себя виновным сговоре с целью обмана властей США, совершении мошенничества и нарушения закона о чистом воздухе, препятствовании осуществлению правосудия, а также в нарушении правил импорта. После официального приговора компания может начать выплату штрафов, помимо этого ей назначат независимого наблюдателя, который в течение трех лет будет следить за соблюдением законов и исполнением решения суда.

Компанию Volkswagen обвиняют в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство в сентябре 2015 года обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле 2016 года Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

В январе этого года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов в рамках "дизельного скандала". Соглашение о признании вины предусматривает выплату уголовного штрафа в размере 2,8 миллиарда долларов, а также назначение независимого мониторинга за компанией в течение трех лет. Компания также согласилась выплатить штраф в размере 1,45 миллиарда долларов для урегулирования федеральных, экологических и других гражданских исков. Помимо этого, Volkswagen выплатит 50 миллионов долларов по претензиям в рамках закона о финансовых учреждениях (FIRREA).

Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.