СМИ: подозреваемый в атаке в Дортмунде прошел военную службу в Германии

БЕРЛИН, 21 апр – РИА Новости. Подозреваемый в атаке на автобус футбольного клуба "Боруссия Дортмунд" 28-летний Сергей В. имел военную подготовку – он прошел срочную военную службу в бундесвере в 2008 году, сообщило в пятницу онлайн-издание еженедельника Spiegel.

Мужчина, семья которого прибыла в Германию из-за Урала, проходил службу с апреля по декабрь 2008 года в Дорнштадте (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в санитарном подразделении, которое отвечало в том числе за устранение неисправностей электротехники, сообщил Spiegel-Online.

По данным издания, подозреваемый проживал в городе Фройденштадт в регионе Шварцвальда, он получил образование как электрик, имел награды в профучилище, до последнего времени работал в котельной города Тюбинген. Где мужчина приобрел навык обращения со взрывчаткой, неизвестно. По данным генпрокуратуры, он имеет два гражданства – российское и немецкое.

"Боруссия" 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу.

По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч — в Дортмунде или Монако.