СМИ: подозреваемый в атаке в Дортмунде прошел военную службу в Германии

БЕРЛИН, 21 апр – РИА Новости. Подозреваемый в атаке на автобус футбольного клуба "Боруссия Дортмунд" 28-летний Сергей В. имел военную подготовку – он прошел срочную военную службу в бундесвере в 2008 году, сообщило в пятницу онлайн-издание еженедельника Spiegel.
По данным издания, подозреваемый проживал в городе Фройденштадт в регионе Шварцвальда, он получил образование как электрик, имел награды в профучилище, до последнего времени работал в котельной города Тюбинген. Где мужчина приобрел навык обращения со взрывчаткой, неизвестно. По данным генпрокуратуры, он имеет два гражданства – российское и немецкое.
По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч — в Дортмунде или Монако.