В ФРГ начали проверку после утечки правительственных документов в WikiLeaks

БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Прокуратура Берлина проводит проверку по факту утечки ряда правительственных документов, опубликованных в декабре 2016 года на сайте WikiLeaks, подтвердил РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер.
"Есть соответствующие полномочия для того, чтобы провести такую проверку по факту подозрения в совершении преступления", — сказал официальный представитель ведомства, добавив, что не исключено "завершение подобной проверки без возбуждения дела, но проверка еще не окончена".
Ранее телекомпания NDR сообщила о том, что прокуратура Берлина проводит расследование по подозрению в разглашении государственной тайны в отношении сотрудников ведомства канцлера ФРГ. По данным NDR, для проведения подобных действий столичные прокуроры, согласно Уголовному кодексу ФРГ, получили полномочия из ведомства главы правительства.
По данным NDR, к основной части документов, которые были опубликованы WikiLeaks, действительно имели доступ и депутаты комитета бундестага по расследованию деятельности АНБ, а также их заместители, референты и сотрудники приемных. Однако, по данным NDR, среди опубликованных материалов находится один документ, который не находился в распоряжении комитета — речь идет о "Письменном предварительном уведомлении бундестага о Совете по иностранным делам 23 июня 2014 года в Люксембурге". Каким образом этот документ попал в архив WikiLeaks, до сих пор неясно, сообщила телекомпания.
"Предоставление информации о состоянии и деталях расследования органов прокуратуры находится в компетенции прокуратуры Берлина", — заявили в ответ на запрос РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ.