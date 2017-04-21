В ФРГ начали проверку после утечки правительственных документов в WikiLeaks

БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Прокуратура Берлина проводит проверку по факту утечки ряда правительственных документов, опубликованных в декабре 2016 года на сайте WikiLeaks, подтвердил РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер.

"Идет проверка, она еще не окончена", — сказал Штельтнер, отказавшись конкретизировать содержание данной проверки.

"Есть соответствующие полномочия для того, чтобы провести такую проверку по факту подозрения в совершении преступления", — сказал официальный представитель ведомства, добавив, что не исключено "завершение подобной проверки без возбуждения дела, но проверка еще не окончена".

Ранее телекомпания NDR сообщила о том, что прокуратура Берлина проводит расследование по подозрению в разглашении государственной тайны в отношении сотрудников ведомства канцлера ФРГ. По данным NDR, для проведения подобных действий столичные прокуроры, согласно Уголовному кодексу ФРГ, получили полномочия из ведомства главы правительства.

WikiLeaks 1 декабря прошлого года опубликовал 90 гигабайт документов, касающихся расследования деятельности Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) и ее сотрудничества с Агентством национальной безопасности (АНБ) США. Всего было обнародовано почти 2,5 тысячи документов, которые комитету бундестага в рамках расследования передали различные правительственные службы. Тогда газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что эти документы могли быть украдены в результате кибератаки весной 2015 года, в которой обвиняли "российских хакеров". Однако в начале 2017 года издание сообщило, что никаких доказательств кражи этих данных в ходе кибератаки нет.

По данным NDR, к основной части документов, которые были опубликованы WikiLeaks, действительно имели доступ и депутаты комитета бундестага по расследованию деятельности АНБ, а также их заместители, референты и сотрудники приемных. Однако, по данным NDR, среди опубликованных материалов находится один документ, который не находился в распоряжении комитета — речь идет о "Письменном предварительном уведомлении бундестага о Совете по иностранным делам 23 июня 2014 года в Люксембурге". Каким образом этот документ попал в архив WikiLeaks, до сих пор неясно, сообщила телекомпания.

"Предоставление информации о состоянии и деталях расследования органов прокуратуры находится в компетенции прокуратуры Берлина", — заявили в ответ на запрос РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ.