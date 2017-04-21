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В мире

"Не стоит копить проблемы": Лукашенко призвал Восток и Запад к диалогу

17:0221.04.2017
(обновлено: 17:04 21.04.2017)
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© РИА Новости . БелТАПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фотоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . БелТА
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МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. В этом году центральными темами выступления главы государства стали безопасность и внешняя политика, в то время как в прошлом году особое внимание уделялось преодолению спада в экономике.

В последние месяцы то и дело появлялась информация об угрозах безопасности Белоруссии: это и попытки провоза через границу оружия и боеприпасов, и задержания по уголовному делу о подготовке к участию в массовых беспорядках, и возбуждение впервые в истории Белоруссии дела о создании незаконного вооруженного формирования.

Тревожные процессы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© Пресс-служба президента РФ
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Обращение Лукашенко начал как раз с проблем безопасности в мире и европейском регионе.

"Сегодня на планете наблюдаются все более тревожные процессы. Усугубляются известные нам вызовы и угрозы, возникают и качественно новые. К сожалению, болезненная выработка нового мироустройства ведется не столько за столом переговоров, сколько в "горячих точках", — сказал он.

По словам Лукашенко, опасными тенденциями являются неготовность мировых игроков к компромиссам, разбалансировка прежней системы сдержек и противовесов, стремление отдельных государств "поиграть мускулами".

Белорусский лидер напомнил о мировом терроризме, подчеркнув, что ни одна страна не может чувствовать себя защищенной от его проявлений. По его словам, в 2016 году на белорусской границе были задержаны 17 иностранных боевиков-террористов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Лукашенко вызвал европейских политиков на дебаты
Однако особую обеспокоенность Лукашенко выразил в связи с "дрейфом к новому блоковому противостоянию". "Все мы являемся свидетелями того, как современный мир меняется… не в сторону стабильности и безопасности", — подчеркнул он.

"Происходящие в мире события вновь демонстрируют актуальность белорусской инициативы по налаживанию нового масштабного диалога между Востоком и Западом, аналогичного хельсинскому процессу. Если в этом будет необходимость… Минск готов в любой момент стать местом для диалога, направленного на осмысление новых правил мироустройства", — отметил Лукашенко.

Сотрудничество во имя мира

Белорусский президент призвал страны Запада к диалогу ради стабильности и безопасности в регионе. В частности, такое предложение прозвучало в адрес стран-участниц НАТО.

"НАТО размещает свои войска непосредственно у наших границ и нашей союзной России… А от нас требуют: никаких (военных – ред.) учений… Мы же не размещаем у ваших границ войска КНР, Турции, той же России, с которой у нас единая группировка (войск –ред.). А вы это делаете. Как же вам не стыдно нас упрекать в том, что вы сами делаете? Мы не хотим войны… Зачем размещаете оружие у наших границ? Давайте вместе, не обманывая друг друга, делать шаги навстречу друг другу. У нас есть проблемы, которые надо вместе решать" — заявил Лукашенко.

По его словам, интересам Белоруссии отвечает пошаговое углубление диалога с НАТО. "Это важно для снижения потенциальных рисков с учетом того, что натовские структуры находятся уже у наших границ", — отметил президент.

Предложение о сотрудничестве ради безопасности прозвучало и в адрес Евросоюза, который Лукашенко призвал отказаться от политики двойных стандартов и упреков.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Лукашенко об отношениях с Россией: мы своевременно решаем все вопросы
"Давайте вместе работать над стабилизацией обстановки в Европе… Весь европейский континент пылает, хватит, надо остановиться. Если Белоруссия что-то может сделать, возьмите это в Белоруссии… Что вы нас все гнобите?… Давайте жить дружно, мы к этому готовы. Не нужно нас все время в спину толкать", — заявил Лукашенко.

Президент отметил, что Западу надо "избавиться от привычки смотреть друг на друга с предвзятостью и недоверием, (перестать — ред.) придерживаться двойных стандартов, ставить предварительные условия".

Обида на Евросоюз

Лукашенко также напомнил о критике со стороны ЕС за недавний разгон несанкционированной акции оппозиции в Минске.

"Мы же видим, что происходит в ЕС. Мы что, водой людей поливали, газом травили? А вы это делали… И руководители этих стран, которые это делали, у себя как будто не видят и начинают нас упрекать, что мы применили чрезмерную силу против тех, кто нарушает закон", — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Действия администрации Трампа вызывают тревогу, заявил Лукашенко
Президент подчеркнул, что стабильность, безопасность, независимость страны — это "святое, и если кто-то на это посягнет, мы применим всю мощь нашего государства".

Лукашенко заявил, что "люди с боеприпасами, с оружием со всех сторон прут в страну". "Неужели вам мало Украины? Я не хочу, чтобы в Белоруссии это произошло", — добавил он.

Президент также напомнил о терактах в Европе и высоком уровне террористической угрозы в мире. "Если я почувствую… что завтра эта "красная черта" будет преодолена, мы примем жесточайшие меры. Лучше вы нас осудите, чем белорусский народ… Мы делаем все, чтобы был мир", — сказал Лукашенко.

Однако не только критика Минска со стороны ЕС по поводу соблюдения прав человека вызывает разочарование у Лукашенко, но и сохраняющиеся барьеры в торгово-экономических отношениях, а ведь Евросоюз для Белоруссии, по словам президента, — "это ключ к инвестициям, современным технологиям, ресурсам, емким рынкам".

"Европа хоть и пошла с нами на некоторое сближение, по-прежнему не дает хода ряду белорусских изделий. Нас не пускают на рынок Евросоюза… Почему мы не отвечаем, не защищаем свой, почему мы аналогично им, абсолютно симметрично и адекватно не показали ценность Белоруссии, мягко говоря?" — заявил Лукашенко, подчеркнув, что ждет от правительства "конкретных действий".

"Денег (у ЕС – ред.) девать некуда. Дайте (Белоруссии — ред.) нормальный кредит под оборудование. Это же вам пойдут деньги. Нет, задирают цену на эти деньги… Позакрывались. Невозможно ни текстиль продать нормально, ни по другим товарным группам… А если я завтра вас прикрою на этой границе? Вы по каким дорогам будете передвигаться? Но мы же этого не делаем. Так и вы понимайте нас", — отметил Лукашенко.

Протекционизм

По словам президента, для Белоруссии "жизненная необходимость — наращивание экспорта и привлечение инвестиций".

"Если не сможем найти дополнительные возможности для увеличения поставок белорусской продукции за рубеж, то трудно будет поднять нашу экономику на новый уровень", — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . БелТА
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Лукашенко назвал причину снижения товарооборота в ЕАЭС
Однако, как подчеркнул Лукашенко, для многих стран сейчас характерна политика протекционизма. В том числе, по его мнению, от протекционизма пострадала и торговля внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"К сожалению, протекционизм негативно сказался в рамках ЕАЭС, что привело к сокращению товарооборота между его членами", — заявил белорусский лидер.

По словам президента, в какой-то мере именно из-за этого Белоруссия по итогам 2016 года не смогла выйти на прогнозные показатели по экспорту, уменьшился ВВП, приток инвестиций, а также обозначились другие проблемные моменты в экономике.

"Несомненно, была надежда на Евразийский экономический союз… О многом договорились, чтобы облегчить движение товаров, услуг, рабочей силы, капитала, уравнять условия хозяйствования. Оставалось наладить только системную работу и двигаться вперед по намеченному пути. Пока не совсем получается", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что "заниматься рутинной деятельностью по выстраиванию взаимоуважительных отношений, основанных на уже подписанных государствами документах, оказалась задачей сложной".

"Мы постоянно выясняем отношения, обвиняем друг друга в демпинге, не можем поделить общий кредитный фонд… Нам всем необходимо понять главное: рынок ЕАЭС — это не рынок какой-то одной и другой страны и примкнувших союзников, это наш общий, самодостаточный рынок, развивая который мы сможем справиться с любыми санкциями и выйти из этого экономического противостояния победителями", — продолжил Лукашенко.

Не стоит копить проблемы

Президент Белоруссии также призвал не накапливать проблемы в белорусско-российских отношениях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Лукашенко: "Мы понимаем, что на Западе мы никому не нужны"
"Особый, стратегический характер традиционно носят наши отношения с Российской Федерацией. Достигнутый уровень взаимопонимания между двумя странами, доверительные отношения личные между президентами позволяют нам откровенно обсуждать все чувствительные проблемы, находить компромиссы", — заявил Лукашенко.

Говоря о последних договоренностях по поставкам в Белоруссию российских нефти и газа, он отметил, что "так было и на последней встрече, когда мы нашли развязки по всем чувствительным для наших стран вопросам… главное — в интересах народов Белоруссии и России".

"Это не значит, что у нас нет больше абсолютно никаких проблем. Мы решили те вопросы, которые сегодня назрели. Жизнь идет, всякое возможно, трудностей у нас очень много и в России, и в Белоруссии, но мудрость и задача государственных служащих всех уровней заключается в том, что эти проблемы не должны накапливаться, они должны решаться", — заключил белорусский лидер.

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