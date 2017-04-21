"Нет оправдания": Пушков прокомментировал слова Скрипки о гетто

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что все попытки певца Олега Скрипки пояснить свои слова о "гетто" для русскоязычных граждан Украины бесполезны.

"Скрипка не удержался на своей нацистской позиции, стал объясняться. Но его оправдания никто не воспринимает: эти взгляды не имеют оправдания", — написал Пушков в своем аккаунте Twitter

Ранее Скрипка заявил, что украинские граждане, которые не могут выучить государственный язык, обладают низким IQ, и для них нужно создать гетто. Эти слова музыканта вызвали негодование политиков и общества.

Позднее певец пояснил свое высказывание, написав в Facebook, что сейчас именно украиноязычные граждане живут в его стране как "в маленьком бесправном гетто".