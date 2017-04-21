С напавшим на банк в Германии мужчиной начали переговоры

БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Вооруженный мужчина, напавший на банк в немецком Вальдсхуте, ранен в ходе перестрелки с сотрудниками полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления полиции Фрайбурга.

Территория вокруг банка оцеплена, банковским служащим удалось укрыться в подсобном помещении.

"В настоящий момент мы ведем переговоры с мужчиной. Надеемся, что ситуация разрешится благополучно", — сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, речь идет о вооруженном нападении с целью ограбления.