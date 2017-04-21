Стрижка электорального газона: "нетрадиционные" партии ФРГ уходят с поля

Подготовка к съезду молодой политической партии Альтернатива для Германии в отеле Maritim в Кельне . 21 апреля 2017 года

Подготовка к съезду молодой политической партии Альтернатива для Германии в отеле Maritim в Кельне . 21 апреля 2017 года

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В выходные дни 22-23 апреля в Кёльне опасаются беспорядков. В город стянуты дополнительные силы безопасности — за порядком на улицах следят около четырех тысяч полицейских. Причина — съезд молодой политической партии "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD) и съезжающиеся со всей страны ее идейные противники — левые и антифашисты. Они намерены выступить с протестами у здания гостиницы Maritim, где назначен съезд, и силы правопорядка не исключают возможных столкновений.

Впрочем, германские СМИ в один голос пророчили кипение страстей не только снаружи, но и внутри — на самом съезде. В партии намечается серьезный раскол — ее умеренное крыло не хочет иметь ничего общего с радикалами, риторика которых порой откровенно напоминает нацистскую, и намерено дистанцироваться от них.

Свидетельством этого стал отказ сопредседателя AfD Фрауке Петри выдвигаться кандидатом партии на парламентских выборах, которые пройдут 24 сентября. Она заявила, что не будет возглавлять партийный список, кроме того, намерена выступить на съезде с осуждением "фундаментально-оппозиционной стратегии" праворадикального крыла партии.

Не исключено, что список AfD на выборах в бундестаг вместо нее возглавит глава бранденбургского отделения партии Александр Гауланд — один из тех, на кого Петри обрушивает свою критику.

© AFP 2017 / dpa/Oliver Berg Усиление безопасности в Кельне в преддверии съезда молодой политической партии Альтернатива для Германии. 21 апреля 2017 года © AFP 2017 / dpa/Oliver Berg Усиление безопасности в Кельне в преддверии съезда молодой политической партии Альтернатива для Германии. 21 апреля 2017 года

Популисты, евроскептики, правые радикалы

Партии AfD на днях исполнилось четыре года — ее учредительный съезд состоялся 14 апреля 2013-го. Изначально она позиционировала себя как консервативная и евроскептическая, которая критиковала принципы еврозоны, ответственность Германии по долгам отстающих европейских стран, а также внутреннюю политику ФРГ — налоговое законодательство, цены на электроэнергию, систему охраны правопорядка.

Настоящим подарком для лидеров партии стал миграционный кризис. Программа Евросоюза по приему беженцев и иммигрантов, инициированная канцлером ФРГ Ангелой Меркель, стала удобной мишенью критики со стороны AfD, что позволило ей быстро завоевать популярность.

"Рейтинг созданной всего четыре года назад партии разбух на дрожжах миграционного кризиса в 2015 году. В некоторых федеральных землях на востоке Германии за популистов голосовали до четверти избирателей, а в отдельных районах — более трети", — сообщает сайт телерадиокомпании DW.

Несмотря на то что AfD с самого начала позиционирует себя как "детище интеллектуальной элиты Германии" и в руководстве ее объединены ведущие немецкие экономисты, юристы, бизнесмены и публицисты, определение "популистская" быстро и надежно прилипло к ней. Подтверждает его и электоральная база праворадикалов — значительную часть ее составляют маргинальные слои населения. Традиционно за эту партию отдают голоса жители бывшей ГДР.

"Ситуация с притоком беженцев в Германию постепенно нормализуется, параллельно снижается и рейтинг AfD. В начале текущего года он колебался в пределах 15-16%, в апреле — опустился до 11%. Стало ясно, что тема мигрантов, по которой AfD занимает националистические и даже ксенофобские позиции, уже не столь популярна у избирателей", — отмечает DW.

С нацистами не по пути

Однако краткий период завоевания популярности на антимигрантских лозунгах не прошел для AfD даром. По словам Фрауке Петри, в партию "занесло" много одиозных личностей с неонацистскими наклонностями, чьи речи вызывают одобрение некоторых избирателей на востоке, но отпугивают большинство жителей западных федеральных земель.

Некоторое время назад Петри добивалась исключения из партии лидера AfD в Тюрингии Бьёрна Хёкке, который оскандалился, назвав "позором" размещение в центре Берлина Мемориала жертвам холокоста. К съезду она подготовила проект резолюции с осуждением "максималистских провокаций отдельных представителей", которые своими "несогласованными, а значит, совершенно неожиданными для руководства партии" заявлениями омрачают облик AfD, в которой "нет места расистской, антисемитской, национально-этнической и националистической идеологии".

Кроме Хёкке в проекте резолюции упоминается и Александр Гауланд. В частности, ему вменяется в вину то, что он является "частым гостем российского посольства в Берлине".

Цель, которую преследует Петри, — сдвиг влево, в сторону политического центра, с тем чтобы уйти с праворадикальных позиций и тем самым добиться большей поддержки избирателей не только на востоке, но и на западе страны. Это, считает она, может способствовать постоянной "прописке" AfD в системе политических партий Германии и продлить саму ее жизнь.

Однако съезд, как предполагает респектабельная Die Welt, видимо, пойдет по другому пути. Изъятие Фрауке Петри своей кандидатуры из партийного списка приведет к тому, что ее место займут другие лица. Скорее всего, как раз те, которых она не хочет видеть не только в кандидатах от партии, но и в самой партии вообще. Одним из наиболее вероятных кандидатов от AfD может стать Александр Гауланд — его поддерживают в совете партии.

Журналисты германских СМИ предсказывают, что Петри может повторить судьбу основателя AfD Бернда Лукке, которого в конце концов просто вытеснили из партии заполонившие ее радикалы.

© REUTERS / Wolfgang Rattay Усиление безопасности в отеле Maritim в преддверии съезда молодой политической партии Альтернатива для Германии в Кельне . 21 апреля 2017 года © REUTERS / Wolfgang Rattay Усиление безопасности в отеле Maritim в преддверии съезда молодой политической партии Альтернатива для Германии в Кельне . 21 апреля 2017 года

"Мотыльки" и долгожители

Съезд начнется с доклада Фрауке Петри. На повестке дня два вопроса: выдвижение кандидатов на выборы в бундестаг и утверждение предвыборной программы партии. Die Welt, как и другие германские СМИ, не исключает, что с высокой степенью вероятности на этом форуме может произойти раскол — умеренное партийное крыло отколется от праворадикального. Де-факто это может означать начало конца политической карьеры AfD.

Впрочем, и сейчас с этой партией в ее нынешнем виде никто в Германии не хочет иметь дело, и приглашение ее в правительственную коалицию — хоть правую, хоть левую — просто исключено. Согласно данным социологического опроса, проведенного германским институтом Forsa за десять дней до выборов, более 71% респондентов заявили, что не хотели бы видеть членов AfD в парламенте. Лишь 6% готовы принять ее в качестве ведущей партии в бундестаге.

Тем временем уже в этом году, как пророчит Der Spiegel, с немецкого политического ландшафта может исчезнуть еще одна относительно молодая и недавно быстро набиравшая популярность партия. Речь идет о Партии пиратов Германии, основанной в 2006 году по образцу шведской Piratpartiet — партии постиндустриального общества.

Она борется за содействие свободному распространению знаний и свободной культуре, реформу законов об авторском праве, сохранение гражданских прав и свобод в интернете, включая противодействие электронной слежке и цензуре. В 2008-2012 годах пираты смогли прорваться в ландтаги ряда федеральных земель, в Палату депутатов Берлина и в Европарламент. Рейтинг партии вырос до 13%, и она, опередив такого политического тяжеловеса, как СвДПГ, вышла на третье место после ХДС и СДПГ.

Однако затем начался закат ее популярности, и сегодня Партия пиратов сохранила представительство только в парламенте земли Шлезвиг-Гольштейн. В мае там пройдут выборы, и, как утверждает Der Spiegel, у партийных пиратов не остается никаких шансов получить места в ландтаге.

Кризис, переживаемый молодыми "нетрадиционными" германскими партиями, вносит дополнительную интригу в осенние парламентские выборы. Между основными игроками — ХДС в лице канцлера Ангелы Меркель и социал-демократами в лице экс-главы Европарламента Мартина Шульца — обостряется конкуренция за высвобождающиеся голоса. При этом предположение, что электорат тех же пиратов или AfD может просто проигнорировать выборы, вряд ли состоятельно — в Германии явка на участки для голосования традиционно высока, на парламентских выборах 2013 года она составила 71,5%.