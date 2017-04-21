Казнев раскритиковал заявления Фийона и Ле Пен после нападения в Париже

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Премьер-министр Франции Бернар Казнев раскритиковал заявления кандидатов в президенты Франции — экс-премьера страны Франсуа Фийона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — по нападению на полицейских в Париже.

На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем, по данным местных СМИ, это был 39-летний Карим Шерфи (Karim Cheurfi), ранее уже отбывавший тюремный срок за нападение на полицейских. Власти заявили о возможном террористическом следе этой атаки.

Глава правительства Казнев обвинил Нацфронт, в частности, в том, что партия "голосовала против всех антитеррористических законов", которые вносили власти.

"Кандидат от Нацфронта, как и после других драм, ищет возможность провокаций для разделения народа. Она пытается вызывать эмоции, и исключительно политическими целями", — заявил Казнев. Он подчеркнул, что Ле Пен стремится воспользоваться ситуацией "для избирательных возможностей, составляя неверное впечатление об истине".

В то же время, критике подвергся и экс-премьер страны Франсуа Фийон.

"Фийон призывает к созданию 10 тысяч рабочих мест для полицейских. Как этому верить, когда в бытность премьером он уволил 13 тысяч человек из рядов сил внутренней безопасности, при том что за время последней (президентской) пятилетки планировалось создать 9 тысяч таких рабочих мест", — заявил Казнев.

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен накануне выразила мнение, что французские власти не сделали всего необходимого для защиты граждан. Фийон заявил, что в оставшееся до первого тура время было бы неправильно продолжать проведение предвыборных мероприятий.