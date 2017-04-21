Казнев раскритиковал заявления Фийона и Ле Пен после нападения в Париже

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Премьер-министр Франции Бернар Казнев раскритиковал заявления кандидатов в президенты Франции — экс-премьера страны Франсуа Фийона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — по нападению на полицейских в Париже.
Глава правительства Казнев обвинил Нацфронт, в частности, в том, что партия "голосовала против всех антитеррористических законов", которые вносили власти.
"Кандидат от Нацфронта, как и после других драм, ищет возможность провокаций для разделения народа. Она пытается вызывать эмоции, и исключительно политическими целями", — заявил Казнев. Он подчеркнул, что Ле Пен стремится воспользоваться ситуацией "для избирательных возможностей, составляя неверное впечатление об истине".
В то же время, критике подвергся и экс-премьер страны Франсуа Фийон.
Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен накануне выразила мнение, что французские власти не сделали всего необходимого для защиты граждан. Фийон заявил, что в оставшееся до первого тура время было бы неправильно продолжать проведение предвыборных мероприятий.