"Мы не хотим войны". Лукашенко призвал страны НАТО к сотрудничеству

МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны НАТО сотрудничать, а не размещать вооружение у восточных границ альянса.

"Мы не хотим войны… Зачем размещаете оружие у наших границ? Давайте вместе, не обманывая друг друга, делать шаги навстречу друг друга. У нас есть проблемы, которые надо вместе решать…" — заявил Лукашенко в пятницу в Минске, выступая в парламенте.

"НАТО размещает свои войска непосредственно у наших границ и нашей союзной России… А от нас требуют: никаких учений… мы же не размещаем у ваших границ войска КНР, Турции, той же России, с которой у нас единая группировка (войск). А вы это делаете. Как же вам не стыдно нас упрекать в том, что вы сами делаете?" — продолжил он.

Он сказал, что интересам Белоруссии отвечает пошаговое углубление диалога с НАТО. "Это важно для снижения потенциальных рисков с учетом того, что натовские структуры находятся уже у наших границ", — отметил президент Белоруссии.

На последнем саммите НАТО в Варшаве было принято решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса. Альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.