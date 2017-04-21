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В мире

Лагерь беженцев под Мосулом: история о тех, кто выжил

Сюжет:
Операция по освобождению Мосула (545)
13:1121.04.2017
(обновлено: 13:30 21.04.2017)
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© РИА Новости . Рафаэль ДаминовСитуация в МосулеСитуация в Мосуле
© РИА Новости . Рафаэль Даминов

МОСУЛ (Ирак), 21 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Ежедневно в этот лагерь беженцев под Мосулом приезжают десятки автобусов с жителями охваченного войной города. Мужчин и женщин сначала по отдельности доставляют в фильтрационный пункт за колючей проволокой. Никто из них пока не знает, скоро ли вновь увидит своих близких.

© РИА Новости . Рафаэль ДаминовСитуация в Мосуле
© РИА Новости . Рафаэль Даминов
Ситуация в Мосуле

Фильтрационный пункт

Офицеры в штатском, с замкнутым за пояс оружием, с подозрением оглядывают каждого человека, выходящего из автобусов. Приехавших ждут тщательный досмотр и проверка документов – так силовики обнаруживают пытающихся раствориться в толпе беженцев боевиков ИГ*.

Автомобили, сожженные боевиками Исламского государства (ИГ, организация запрещена в РФ), в западной части Мосула
© РИА Новости . Рафаэль Даминов
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"Ибрагим аль-Аммари, пройдите к вам есть несколько вопросов" — громко говорит представитель службы безопасности сидящему на корточках усталого и угрюмого вида мужчине.

По словам силовиков, только в этом месте им ежедневно удается задержать по несколько террористов и тех, кто активно с ними сотрудничал. Боевики, говорят они, пытаются выйти с мирными жителями, неся в руках белые флаги и даже чужих детей. Но скрыться им почти не удается.

"Всех мосульцев доставляют либо в этот, либо в один из других фильтрационных пунктов, и здесь мы легко разоблачаем боевиков. В нашей базе есть почти все, кто так или иначе был связан с ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ)*", — бодро, стараясь переходить на давно уже подзабытый им русский язык, говорит начальник лагеря беженцев у поселка Хамам аль-Алил генерал Башар Мустафа.

© РИА Новости . Рафаэль ДаминовСитуация в Мосуле
© РИА Новости . Рафаэль Даминов
Ситуация в Мосуле

Не плачь, я живой

После недолгой проверки беженцы, не уличенные в связях с ИГ*, полностью свободны.

Военнослужащие иракской армии на огневой позиции в Мосуле
© РИА Новости . Рафаэль Даминов
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На выходе из фильтрационного пункта двое взрослых мужчин бросаются друг другу в объятия и плачут. Это родные братья, не видевшие друг друга больше месяца. Одному из них удалось вырваться из контролируемого ИГ* района Мосула еще в начале операции правительственной армии. Позже ему сказали, что радикалы казнили его брата, также пытавшегося сбежать из смертельных объятий псевдохалифата.

"Ну, все успокойся, не плачь, прошу, я живой", — говорит мужчина по имени Авад Салех, обнимая рыдающего брата.

Часть этих людей возвращаются в разрушенный войной Мосул, говоря, что родная крыша пусть и в разоренном городе все же лучше скитаний по лагерям. Другие находят пристанище у родственников в менее пострадавших городах Ирака.

Дым после авиаудара в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Aris Messinis
Боевики ИГ* применили против мирного населения в Мосуле отравляющий газ

Те, кому совсем некуда идти, остаются здесь. С сумками и тележками они направляются в сторону раскинутых под открытым небом уходящих в горизонт бело-синих палаток, где их ждут временный кров и пища; в лагерь пусть и с большими сбоями, но доставляются самые необходимые продукты.

Многие говорят, что последние недели жили под бесконечным минометным огнем, пальбой снайперов, взрывами автомобилей со смертниками и авиаударами, питаясь разведенной на воде мукой.

"Здесь по крайне мере есть еда, спокойно, и медицинский пункт. У меня сейчас дочь себя плохо чувствует, у нее аллергия, нужны лекарства. В Мосуле сейчас этого ничего нет", — рассказывает, сжимая спящую годовалую дочь, женщина по имени Хеба.

© РИА Новости . Рафаэль ДаминовСитуация в Мосуле
© РИА Новости . Рафаэль Даминов
Ситуация в Мосуле

Не всем удалось выбраться

У развалин бывшего института сельского хозяйства, расположенных напротив лагеря беженцев, сидят на земле мужчины, одетые в традиционную арабскую одежду. По их словам, они бедуины — представители одного из крупнейших на Ближнем Востоке племени шаммари. Рассказывают, что жили на самой окраине Мосула, и когда началось наступление армии, оставаться в домах было опасно, из-за того что фанатики использовали их жилища для стрельбы по силовикам.

Автомобиль армии Ирака во время операции против Исламского государства (организация запрещена в РФ) в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
В Мосуле убит один из главарей ИГ*, возможно, выходец из России

"Игиловец на крышу поднимется, выстрелит пару раз, тут же в небе появляется вертолет или самолет, и по дому производится ракетный или бомбовый удар", — рассказывает сильно загорелый от постоянного нахождения на улице Сухайб.

Не желая быть погребенными под обломками своих домов из-за ударов фронтовой авиации, мужчины, посовещавшись, решили взять свои семьи и бежать в сторону армии. Однако уйти от взявших их в заложники, как и весь Мосул, террористов удалось не всем.

"Нас свыше 30 человек бежало, удалось выбраться менее 20. Нескольких убил снайпер ДАИШ*, другие испугались плотного огня боевиков и вернулись. Их казнили. Для них мы предатели и вероотступники", — говорит Сухайб.

Разрушенные здания в Мосуле. Архивное фото
© РИА Новости . Рафаэль Даминов
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Сейчас мужчины, сев в круг, опять совещаются, думают, что делать дальше — оставаться в лагере или возвращаться в свои полуразрушенные, но свободные от террористов дома.

По словам главы муниципалитета Мосула Абдель Саттара аль-Хабу, западную часть города после начала военной операции покинули около полумиллиона человек. Около 300 тысяч беженцев сейчас находятся в лагерях вокруг уничтоженного войной города.

© РИА Новости . Рафаэль ДаминовСитуация в Мосуле
© РИА Новости . Рафаэль Даминов
Ситуация в Мосуле
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