Фийон пообещал сделать все для создания широкой коалиции против ИГ*

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Надо сделать все необходимое для создания широкой международной коалиции, в том числе с участием России и США, чтобы уничтожить запрещенную в РФ и других странах террористическую группировку "Исламское государство"*, считает кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон.

"От Вашингтона до Москвы я выступлю с дипломатической инициативой, чтобы подготовить условия для создания международной коалиции против исламского терроризма", — заявил кандидат, выступая в своем предвыборном штабе.

*Террористическая организация, запрещенная в России