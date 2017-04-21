Россиянина, разыскиваемого за мошенничество, депортировали из Таиланда

БАНГКОК, 21 апр – РИА Новости. Гражданин РФ, находившийся в международном розыске по линии Интерпола, в пятницу депортирован из Таиланда в Россию регулярным авиарейсом, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов.

"Сегодня правоохранительные органы Таиланда депортировали в Россию гражданина РФ Шувалова Матвея Владимировича 1972 года рождения, уроженца города Владивостока. Шувалов был ранее задержан таиландской полицией на острове Пхукет по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД России", — рассказал дипломат.

Шувалов обвиняется в России в мошенничестве в особо крупном размере. Он находился в международном розыске с октября 2016 года. Еще в июле 2016 года постановлением Владивостокского суда Шувалову была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавил Соснов.

"Фигурант международного розыска отбыл в Москву в сопровождении офицеров российской полиции для осуществления уголовного преследования", — сказал консул.