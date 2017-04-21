В Минюсте США хотят сажать в тюрьму виновных в утечках секретных данных

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что возглавляемое им министерство юстиции тщательно расследует недавние утечки секретной информации и хочет "сажать в тюрьму" виновных в раскрытии таких данных, пишет газета Politico.

"В каждом случае, когда можно завести дело, мы будем стремиться поместить ряд людей в тюрьму", — приводит газета заявление Сешнса во время его визита в Техас.

"Мы собираемся активизировать усилия, и уже делаем это по каждой утечке. Это вопрос, который выходит за рамки всего, что я знаю. Есть профессионалы, которые долгие годы занимались безопасностью в США, и они шокированы количеством утечек. Некоторые из них очень серьезные. Поэтому да, это является приоритетом", — заявил генпрокурор.

Ранее телеканал CBS сообщил со ссылкой на источники, что американская разведка начала поиски информаторов Wikileaks в рядах ЦРУ. По данными источников, "ЦРУ и ФБР проводят совместное расследование одной из крупнейших утечек секретной информации из ЦРУ, коснувшейся тысяч сверхсекретных документов, в которых говорится об инструментах, с помощью которых спецслужбы проникали в смартфоны, телевизоры и компьютерные системы".

Ранее в апреле сайт Wikileaks опубликовал серию документов ЦРУ, полученных, в частности, из хакерской программы Hive ("Улей"). Она предназначена для передачи в ЦРУ информации, изъятой с интересующего разведчиков устройства, а также для получения команд, чтобы выполнять специфические задачи на этих устройствах.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ.