В Минюсте США хотят сажать в тюрьму виновных в утечках секретных данных

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что возглавляемое им министерство юстиции тщательно расследует недавние утечки секретной информации и хочет "сажать в тюрьму" виновных в раскрытии таких данных, пишет газета Politico.
"В каждом случае, когда можно завести дело, мы будем стремиться поместить ряд людей в тюрьму", — приводит газета заявление Сешнса во время его визита в Техас.
Ранее телеканал CBS сообщил со ссылкой на источники, что американская разведка начала поиски информаторов Wikileaks в рядах ЦРУ. По данными источников, "ЦРУ и ФБР проводят совместное расследование одной из крупнейших утечек секретной информации из ЦРУ, коснувшейся тысяч сверхсекретных документов, в которых говорится об инструментах, с помощью которых спецслужбы проникали в смартфоны, телевизоры и компьютерные системы".
WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ.