Бельгия усилит меры безопасности на голосовании за президента Франции

Мужчина в окне здания на Биржевой площади в Брюсселе. Архивное фото

Мужчина в окне здания на Биржевой площади в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 21 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Меры безопасности на 11 участках голосования в Бельгии по выборам президента Франции 23 апреля будут усилены после инцидента в Париже, сообщила в пятницу телерадиокомпания RTBF со ссылкой на главу МВД Бельгии Яна Ямбона.

По информации телерадиокомпании, ссылающейся на слова Ямбона, он проведет совещание для обсуждения дополнительных мер безопасности на участках для голосования в Бельгии.

По данным европейского статистического агентства Евростат, в Бельгии, по состоянию на 1 января 2016 года, проживали около 160 тысяч граждан Франции.

На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, по данным местных СМИ, это был 39-летний Карим Шерфи (Karim Cheurfi). Второй, возможно, скрылся.