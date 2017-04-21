Китай приветствует единство СБ ООН в отношении КНДР

ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай приветствует тот факт, что Совет Безопасности ООН достиг единства при принятии заявления в отношении Северной Кореи, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

СБ ООН в четверг по итогам закрытого заседания заявил о готовности предпринимать дополнительные меры по оказанию давления на КНДР, включая санкции.

"Мы рады видеть, что, благодаря совместным усилиям всех сторон, включая Китай, Совет Безопасности достиг консенсуса по этому заявлению и выступил едино", — сказал Лу Кан.

При этом официальный представитель МИД КНР вновь отметил, что Пекин выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова, решение ситуации подобающим образом за счет диалога и консультаций. Он добавил, что резолюция СБ ООН по КНДР также должна приниматься единогласно.

В настоящее время против КНДР действует целый ряд санкций СБ ООН, введенных за реализацию ядерной и ракетной программ вопреки резолюциям Совета Безопасности.

Также СБ ООН потребовал от КНДР не проводить никаких дальнейших ядерных испытаний, а другие страны призвал "ускорить усилия по полному осуществлению мер, введенных в отношении КНДР со стороны Совета Безопасности".