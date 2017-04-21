СМИ сообщили, что в машине напавшего на полицию в Париже нашли оружие

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Помповое ружье и холодное оружие обнаружили следователи в автомобиле мужчины, напавшего накануне на полицейских на Елисейских полях в Париже, передает в пятницу портал France Info. © РИА Новости . Ирина Калашникова Перейти в фотобанк Подозреваемый в теракте в Париже пришел в полицию Антверпена

На Елисейских полях в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, по данным местных СМИ, это был 39-летний Карим Шерфи (Karim Cheurfi). Второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за стрельбу.

Нападавшие приехали к месту нападения на машине, которая так и осталась стоять на Елисейских полях. Вскоре после нападения на полицейских изучением машины занялись взрывотехники, однако об обнаружении взрывчатки не сообщалось.

В ходе проверок в автомобиле было найдено ПТС на имя Карима С. После обнаружения документа сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту проживания мужчины в департаменте Сена и Марна.