Минск готов стать площадкой для диалога о "новых правилах мироустройства"

МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов стать площадкой для диалога между Западом и Востоком о "новых правилах мироустройства".

"Происходящие в мире события вновь демонстрируют актуальность белорусской инициативы по налаживанию нового масштабного диалога между Востоком и Западом, аналогичного хельсинскому процессу", — заявил Лукашенко.

Он сказал об этом во время своего послания народу и парламенту в пятницу.

"Если в этом будет необходимость… Минск готов в любой момент стать местом для диалога, направленного на осмысление новых правил мироустройства", — подчеркнул он.

Он заявил также, что в мире наблюдается "дрейф к новому блоковому противостоянию… все мы являемся свидетелями того, как современный мир меняется… не в сторону стабильности и безопасности".

"Сегодня на планете наблюдаются все более тревожные процессы. Усугубляются известные нам вызовы и угрозы, возникают и качественно новые. К сожалению, болезненная выработка нового мироустройства ведется не столько за столом переговоров, сколько в горячих точках", — сказал он.

По его словам, опасными тенденциями являются неготовность мировых игроков к компромиссам, разаблансировка прежней системы сдержек и противовесов, стремление отдельных государств "поиграть мускулами".