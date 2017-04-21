Минск готов стать площадкой для диалога о "новых правилах мироустройства"

МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов стать площадкой для диалога между Западом и Востоком о "новых правилах мироустройства".
Он сказал об этом во время своего послания народу и парламенту в пятницу.
"Если в этом будет необходимость… Минск готов в любой момент стать местом для диалога, направленного на осмысление новых правил мироустройства", — подчеркнул он.
Он заявил также, что в мире наблюдается "дрейф к новому блоковому противостоянию… все мы являемся свидетелями того, как современный мир меняется… не в сторону стабильности и безопасности".
По его словам, опасными тенденциями являются неготовность мировых игроков к компромиссам, разаблансировка прежней системы сдержек и противовесов, стремление отдельных государств "поиграть мускулами".