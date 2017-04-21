Лавров надеется на скорое рассмотрение вопроса о приеме Ирана в ШОС

АСТАНА, 21 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что в июне в Астане главы государств смогут рассмотреть вопрос о возможности подключения Ирана в качестве полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Следующий на очереди, об этом сегодня многие говорили, Иран, который уже решил вопросы, связанные, как вы знаете, с санкциями по линии Совета Безопасности. Теперь он полностью соответствует критериям членства в ШОС, и мы рассчитываем, что в Астане в июне главы государств смогут рассмотреть вопрос о том, чтобы процедуру подключения Ирана в качестве полноправного члена тоже запустить", — сказал Лавров в ходе общения с журналистами.