В Венесуэле группа вооруженных людей напала на клинику матери и ребенка

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Больница матери и ребенка, расположенная в столице Венесуэлы Каракасе, в четверг вечером подверглась нападению группы вооруженных лиц, сообщила глава МИД страны Делси Родригес.

"Я сообщаю международному сообществу, что нанятые оппозицией вооруженные банды напали на больницу матери и ребенка, где находились 54 ребенка", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Родригес в Twitter.

Como ser humano y como médico repudio el ataque de los terroristas al hospital materno infantil de El Valle. 54 niños debieron ser evacuados — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 21 апреля 2017 г.

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"Президент Николас Мадуро дал распоряжение эвакуировать госпиталь, чтобы защитить детей и новорожденных", — также говорится в сообщении главы МИД Венесуэлы.

RT @DrodriguezVen: President @NicolasMaduro has directed to evacuate the hospital to protect children and […] https://t.co/IKrPmeEemZ — Nicolás Maduro (@maduro_en) 21 апреля 2017 г.

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Как передает портал Noticias24, инцидент произошел в больнице Hospital Materno Infantil Hugo Chávez. Сведения о пострадавших в результате нападения не приводятся.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда. Ранее оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" сообщил, что число пострадавших в ходе столкновений с силами правопорядка во время массовых протестов в Венесуэле в четверг составило 223 человека.