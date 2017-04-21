В Бангкоке двуязычные школы для русскоговорящих детей обменялись опытом

БАНГКОК, 21 апр – РИА Новости, Евгений Беленький. Педагоги и владельцы двуязычных школ для русскоговорящих детей из стран Европы и Азии обменялись опытом в Бангкоке на конференции "Аз и Я: Взгляд с Востока", посвященной поддержке русского языка в контексте детского многоязычия в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Бангкокская конференция созвана по решению первого международного конгресса "По-русски: в контексте многоязычия", собравшего в апреле прошлого года в Берлине 130 специалистов из 41 страны мира. В Бангкоке встретились делегаты из 18 стран, в том числе Японии, Южной Кореи, Индонезии, Таиланда, Монголии, Казахстана, Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Вьетнама, Китая и других, включая страны Европы.

Организаторами конференции, прошедшей 19-21 апреля, выступили фонд "Русский Мир", Центр российской культуры в Берлине, международная ассоциация VIA LIGHT, объединяющая образовательные учреждения и частных лиц, способствующих поддержке детского многоязычия, берлинское Общество русскоязычных родителей и педагогов МИТРА и детский центр "Семицветик", работающий в городе Паттайя в Таиланде.

Не потерять русский язык

Генеральный директор детского центра "Семицветик" Ирина Новикова рассказала РИА Новости, что потеря русского языка детьми в русскоязычных семьях, живущих за рубежом, является серьезной проблемой.

"Двуязычное образование – это требование времени. Дело в том, что русские дети за границей теряют русский язык. У них на первое место встает язык страны", — сказала РИА Новости Новикова.

Она отметила, что причиной такой ситуации является то, что дети постоянно находятся в языковой и культурной среде страны, в которой живут.

"Как добиться того, чтобы дети русскоязычных родителей в полной мере воспринимали и перенимали богатство родного языка? Вот на этот вопрос и дает ответ билингвальное, или двуязычное образование", — полагает Новикова.

Билингвальное образование

Руководитель берлинского Общества русскоязычных родителей и педагогов МИТРА и председатель международной Ассоциации VIA LIGHT Марина Бурд заявила, что приехала на конференцию как эксперт по билингвальному образованию.

"Мы приехали на конференцию из Берлина, приехали как эксперты. Задачи, которые мы выполняем в Европе – это формирование воспитания и образования детей на билингвальной основе", — сказала агентству Бурд.

"Дети, которые обучаются в наших учебных заведениях, получают воспитание и образование сразу на двух языках, русском и немецком, с двух месяцев до того, как они становятся абитуриентами в вузах", — пояснила она, отметив, что в Европе полным ходом идет процесс создания билингвальных детских садов и билингвальных школ.

"Этот процесс коснется и Азии тоже, потому что процессы глобализации развиваются во всем мире, это просто вопрос времени", — отметила Бурд.

Поддержка мультикультурности

Работа билингвальных учебных заведений в странах Азии сложнее по сравнению с Европой, так как в Азии практически не существует государственной поддержки многоязычия, сказал РИА Новости Виктор Буянов, руководитель управления образовательных программ фонда "Русский Мир".

"В Европе принята концепция многокультурности, которая подразумевает поддержку многоязычия в системе образования. В Азии пока такой поддержки практически нет. Кроме того, в Европе существует уже традиция русскоязычного образования. Даже у тех, кто переехал в страны Европы 20-25 лет назад, дети уже давно выросли, прошли, пережили вместе с родителями все стадии образования, и уже отправляют в двуязычные школы своих детей", — пояснил он.

Буянов отметил, что в Азии русскоязычная диаспора "гораздо моложе". "Это видно даже по составу участников нашей конференции: здесь представлены, в основном, дошкольные учреждения и начальные школы. В Азии очень многое приходится начинать с нуля, и у многих это начало – в совсем недавнем прошлом", — сказал представитель фонда "Русский мир".

По его словам, помимо изучения русского языка как школьного предмета и языка преподавания, для русскоязычных дошкольников и младших школьников за границей очень важно и внеклассное образование в форме совместного творчества.

"Мне понравилось, как это делают здесь, в Таиланде. Мы посмотрели выступления детских танцевальных коллективов. Это же прекрасно, когда дети русских родителей, дети из смешанных семей и тайские дети вместе участвуют в ансамбле, репетируют вместе и выступают вместе, разговаривая при этом друг с другом на русском языке. Им никогда не будет скучно учить русский, и они его будут знать", — подчеркнул Буянов.