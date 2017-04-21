В МВБ США рассказали о строительстве стены на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Процесс строительства стены с Мексикой "начнет продвигаться к концу лета", заявил в интервью телеканалу Fox News глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Джон Келли.

"Только за последние 60-90 дней движение нелегальных мигрантов из Центральной Америки и Мексики сократилось на 70%", — отметил Келли.

Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с трансграничной преступностью, наркотрафиком и нелегальной миграцией было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. После вступления в должность он издал указ, которым предписывается подготовить соответствующий проект. Источники финансирования такого строительства пока не определены.