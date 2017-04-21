Лидер сербской партии Шешель заявил, что Крым является частью России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сербская радикальная партия признает территориальную целостность России, частью которой является и Крым, заявил в интервью газете "Известия" лидер партии Воислав Шешель.

"Сербская радикальная партия признает территориальную целостность России. Крым и город Севастополь — часть России", — сказал Шешель.

Кроме того, отметил он, что в долгосрочной перспективе антироссийские санкции принесут больше вреда западным странам, чем России.

"Антироссийские санкции — полный провал. Возможно, они нанесли некий ущерб российской экономике, но это лишь краткосрочное явление. В долгосрочной перспективе они принесут больше вреда западным странам", — заявил он.

Также Сербская радикальная партия, по словам ее лидера, поддерживает вступление Сербии в ЕАЭС, что принесет стране экономическую выгоду.

"На протяжении всей истории отношения между Россией и Сербией были всегда превосходными, так как русские и сербы — два братских народа… Будущее Сербии — с Россией, в интеграции с Евразийским экономическим союзом и во вступлении страны в Организацию договора о коллективной безопасности", — добавил Шешель.

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