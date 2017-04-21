Чехия планирует участвовать в военных миссиях в Ираке, Мали, Литве и Латвии

ПРАГА, 21 апр – РИА Новости, Александр Куранов. Чешская армия планирует участие своих военнослужащих в конце 2017 года и в течение 2018 года в международных военных миссиях в Ираке, Мали, Литве и Латвии, заявил в четверг начальник генштаба Йозеф Бечварж, выступая на заседании комитета по обороне нижней палаты парламента.
В частности, отмечается, что в Мали чешские военнослужащие вновь примут участие в подготовке местных коллег, впервые там будут задействованы также 10 саперов. В Ираке завершит работу бригада хирургов, но продолжат свою деятельность авиаинструкторы, обучающие местных летчиков и техников обслуживанию закупленных в Чехии самолетов L-159, и военные полицейские, ряды которых пополнят сотрудники гражданской полиции, в опыте которых также заинтересованы власти Ирака.