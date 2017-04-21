Чехия планирует участвовать в военных миссиях в Ираке, Мали, Литве и Латвии

ПРАГА, 21 апр – РИА Новости, Александр Куранов. Чешская армия планирует участие своих военнослужащих в конце 2017 года и в течение 2018 года в международных военных миссиях в Ираке, Мали, Литве и Латвии, заявил в четверг начальник генштаба Йозеф Бечварж, выступая на заседании комитета по обороне нижней палаты парламента.

"По словам Бечваржа, в течение года в военных миссиях участвует около 850 чешских военнослужащих. Поскольку армии в последние годы удается успешно пополнять свои ряды, планируется постепенное расширение участия чешских военных в международных миссиях", — говорится в сообщении портала České noviny

В частности, отмечается, что в Мали чешские военнослужащие вновь примут участие в подготовке местных коллег, впервые там будут задействованы также 10 саперов. В Ираке завершит работу бригада хирургов, но продолжат свою деятельность авиаинструкторы, обучающие местных летчиков и техников обслуживанию закупленных в Чехии самолетов L-159, и военные полицейские, ряды которых пополнят сотрудники гражданской полиции, в опыте которых также заинтересованы власти Ирака.

Кроме того, как отметил глава генштаба, чешская армия планирует принять участие в усилении восточного крыла НАТО. С этой целью в 2018 году в Литву под немецкое командование будет направлена механизированная рота, а позднее под канадское командование в Латвию отправится минометный взвод.