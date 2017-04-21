CNN утверждает, что ФБР ограничивает контакты с представителями СМИ

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. ФБР США ограничивает контакты между своими сотрудниками и представителями СМИ, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в данном ведомстве.

Телеканал отмечает, что новая политика по взаимодействию со СМИ была представлена на этой неделе на конференции в Вашингтоне, которую посетили спецагенты ФБР.

Доступ СМИ к высокопоставленным представителям ФБР стал довольно распространенным явлением в последние годы под руководством Джеймса Коми, пишет CNN. Часть этих усилий, по словам самого Коми, была направлена на "демистификацию ФБР и помощь обществу лучше понимать деятельность Бюро".

По заявлению телеканала, ФБР отказалось прокомментировать данные сообщения.