Жизни раненного террористом в Париже полицейского больше ничего не угрожает

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Состояние одного из полицейских, получившего тяжелые ранения в результате террористического нападения на Елисейских полях в Париже, стабилизировалось, сообщил в пятницу представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

"Жизнь полицейского, который получил наиболее тяжелые ранения, больше не находится под угрозой", — сказал он.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс, прибывший на Елисейские поля, квалифицировал нападавшего как "террориста".

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