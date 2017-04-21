Меркель выразила соболезнования Олланду в связи с нападением в Париже

БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду в связи с нападением на полицейских на Елисейских полях, говорится в сообщении на странице официального представителя правительства ФРГ Штеффана Зайберта в соцсети Twitter.
Nach Anschlag auf Polizisten in #Paris kondoliert Kanzlerin #Merkel Präs. @fhollande: Mein Mitgefühl gilt den Opfern + ihren Familien. (BPA)— Steffen Seibert (@RegSprecher) 20 апреля 2017 г.
"После нападения на полицейских в Париже канцлер Меркель выразила соболезнования президенту Олланду: "Мои соболезнования жертвам и их семьям", — говорится в сообщении.
Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на полицию в центре Парижа.
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