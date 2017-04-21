Меркель выразила соболезнования Олланду в связи с нападением в Париже

БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду в связи с нападением на полицейских на Елисейских полях, говорится в сообщении на странице официального представителя правительства ФРГ Штеффана Зайберта в соцсети Twitter.

Nach Anschlag auf Polizisten in #Paris kondoliert Kanzlerin #Merkel Präs. @fhollande: Mein Mitgefühl gilt den Opfern + ihren Familien. (BPA) — Steffen Seibert (@RegSprecher) 20 апреля 2017 г.

"После нападения на полицейских в Париже канцлер Меркель выразила соболезнования президенту Олланду: "Мои соболезнования жертвам и их семьям", — говорится в сообщении.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на полицию в центре Парижа.

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