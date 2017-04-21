Пушков: будущий президент Франции должен начать борьбу с ИГ*

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Будущий президент Франции должен начать борьбу с источником террора в лице террористической группировки "Исламское государство"*, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее кандидат в президенты Франции, бывший министр экономики Эммануэль Макрон, комментируя сообщения о нападении на полицию в Париже заявил, в эфире телеканала France 2, что угроза терактов во Франции останется частью повседневной жизни французов в ближайшие годы.

"Чем заявлять, что отныне французам придется жить в условиях террора, будущий президент должен, наконец, начать борьбу с его источником в лице ИГ", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter, комментируя заявление Макрона.

Чем заявлять, что отныне французам придется жить в усл. террора, будущий президент должен, наконец, начать борьбу с его источником в лице ИГ — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 апреля 2017 г.

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Также Пушков пишет, когда он проезжал по Елисейским полям за два часа до теракта, "было ощущение спокойствия", но оно оказалось иллюзорным. "В этом коварство терроризма", — добавил он.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за стрельбу.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

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