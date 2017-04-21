Ницца выражает солидарность с Парижем в связи с атакой на полицию

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Южный французский город Ницца солидарен с Парижем, где вечером в четверг произошло нападение на полицейских, написал в Twitter глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Кристиан Эстрози.

"Ницца солидарна с Парижем. Английская набережная солидарна с Елисейскими полями", — написал Эстрози.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.

Водитель грузовика 14 июля 2016 года протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Теракт совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка "Исламское государство". Жертвами теракта тогда стали 86 человек.

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