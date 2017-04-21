СМИ: парижский стрелок уже отбывал срок за нападение на полицейских

ПАРИЖ, 21 апр – РИА Новости. Преступник, напавший в четверг вечером на полицейский патруль на Елисейских полях в центре Парижа, ранее уже был судим за вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, передает телеканал BFM TV.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем, сведения в СМИ о втором нападавшем пока не подтвердились.

По информации BFM TV, речь идет о 39-летнем рецидивисте, который ранее отбывал тюремный срок за вооруженное нападение на полицейских, остановивших его автомобиль для проверки. Кроме того, он совершил нападение на охранника пенитенциарного учреждения.

Ранее в четверг источники в полиции сообщили, что ликвидированный преступник числился в базе экстремистов, представляющих угрозу безопасности.

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