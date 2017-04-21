Трамп высказался за ответственный подход к проблеме беженцев

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым "ответственный подход" к проблеме беженцев, который предусматривает их возвращение на родину.

"Ответственный подход к проблеме беженцев предусматривает их окончательное возвращение на родину", — заявил он на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

Трамп отметил важность возвращения беженцев "для того, чтобы они могли помогать в восстановлении своих стран".

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.