В Париже усилили охрану посольства США

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Охрана посольства США в Париже, расположенного недалеко от Елисейских полей, усилена, передает корреспондент РИА Новости.

Возле въезда на территорию посольства стоят четыре микроавтобуса с полицейскими, сотрудники охраны посольства стоят около входа с автоматами.

Ранее представители полиции сообщили РИА Новости, что в настоящее время проводится эвакуация людей из общественных мест на Елисейских полях от Триумфальной Арки до Площади Согласия.

Между тем, на самой площади продолжает работать колесо обозрения, на котором катаются туристы.

Представитель полиции в беседе с РИА Новости рассказал, что им не сообщали, сколько они будут находиться в оцеплении и когда оно будет снято. При этом он отметил, что пока планов выставлять оцепление около министерства иностранных дел, расположенного на другом берегу Сены, нет.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще один получил ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

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