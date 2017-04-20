Полиция объявила в розыск предполагаемого сообщника нападавшего в Париже

ПОЛИЦИЯ ОБЪЯВИЛА В РОЗЫСК ПРЕДПОЛАГАЕМОГО СООБЩНИКА НАПАДЕНИЯ НА ПОЛИЦИЮ В ПАРИЖЕ, ОН ПРИБЫЛ НА ПОЕЗДЕ ИЗ БЕЛЬГИИ – АГЕНТСТВО СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИК

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