Напавший на полицейских в Париже был известен правоохранительным органам

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Преступник, напавший вечером в четверг на полицейских в Париже, был известен правоохранительным органам, сообщает в четверг агентство Рейтер.
По данным агентства, ликвидированный нападавший фигурировал в базе данных экстремистов как представлявший угрозу государственной безопасности.
Сообщается, что в настоящее время по месту его проживания в департаменте Сена и Марна проводятся обыски.
Подробнее о стрельбе в Париже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>