Напавший на полицейских в Париже был известен правоохранительным органам

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Преступник, напавший вечером в четверг на полицейских в Париже, был известен правоохранительным органам, сообщает в четверг агентство Рейтер.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще один получил ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

По данным агентства, ликвидированный нападавший фигурировал в базе данных экстремистов как представлявший угрозу государственной безопасности.

Сообщается, что в настоящее время по месту его проживания в департаменте Сена и Марна проводятся обыски.

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