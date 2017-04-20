Фийон выразил поддержку французской полиции после нападения в Париже

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер Франсуа Фийон выразил слова поддержки французской полиции после сообщений о нападении на Елисейских полях в Париже.
"Дань уважения органам правопорядка, которые отдают свою жизнь, чтобы защитить наши", — написал Фийон в своем микроблоге Twitter.
Hommage aux forces de l'ordre qui donnent leur vie pour protéger les nôtres. #ChampsElysees— François Fillon (@FrancoisFillon) 20 апреля 2017 г.
Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.
Подробнее о стрельбе в Париже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>