Пентагон: мы поддерживаем контакт с Россией на высокопоставленном уровне

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Военные США и РФ поддерживают контакт на высокопоставленном уровне по мере необходимости, сообщила РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданза, комментируя заявления Москвы о необходимости интенсификации диалога по военной линии.

"Военные США и РФ продолжают взаимодействовать по ограниченному кругу вопросов. США и Россия также поддерживают контакт на высокопоставленном уровне по мере необходимости. Однако, министерство обороны приостановило военное взаимодействие с российскими вооруженными силами после незаконной аннексии Крыма", — сказала представитель оборонного американского ведомства.

Балданза отметила, что "эти ограничения теперь прописаны как закон части акта о национальной обороне (NDAA)".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва видит необходимость в интенсификации диалога с Вашингтоном по военной линии, и выразил надежду, что американская сторона снимет ограничения на сотрудничество военных РФ и США.