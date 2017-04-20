Ле Пен вновь пообещала вывести Францию из Шенгена и Еврозоны

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен за три дня до президентских выборов вновь пообещала вывести Францию из Шенгена и Еврозоны в случае избрания главой государства.

"Я хочу вернуть французам суверенитет в четырех важнейших вопросах: охрана границ, поскольку французы вправе решать, кого к себе пускать; контроль за принятием законов, поскольку это основа демократии; контроль за экономикой страны для проведения патриотической политики, протекционизма, в то время как ЕС это запрещает; а также возвращение национальной валюты", — сказала Ле Пен в эфире телеканала France 2

По словам главы Нацфронта, возвращение пограничного контроля необходимо для того, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов. "Мы столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов, и если не восстановить контроль границ, этой волны не остановить", — уверена она.

Говоря о выходе из зоны евро, Ле Пен выразила уверенность, что это будет способствовать росту занятости населения и повышению конкурентоспособности Франции, при этом не приведет к росту цен, сокращению зарплат или понижению уровня социального обеспечения. "У возвращения к национальной валюте огромное число преимуществ", — сказала она.

Последние "теледебаты" кандидатов в президенты Франции проходят в четверг вечером на телеканале France 2 в форме последовательных 15-минутных интервью без столкновения оппонентов лицом к лицу.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.