США
20.0420 апреля21:56МСК
USD56.42+0.24
EUR60.61+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Президент Хорватии: гражданам было проще въезжать в ЕС до вступления в союз

21:2620.04.2017
(обновлено: 21:36 20.04.2017)
01970
© Fotolia / PackShotВид на бухту и Крепость Ловриенац в городе ДубровникВид на бухту и Крепость Ловриенац в городе Дубровник
© Fotolia / PackShot

БЕЛГРАД, 20 апр — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обратилась с открытым письмом к руководителям Евросоюза, потребовав срочно найти решение для свободного перемещения грузов и людей внутри ЕС, указав, что хорватам проще было въезжать в Евросоюз до вступления страны в это объединение.

Город Дубровник во осады. 1991 год
© AFP 2017 / Peter Northall
Над Балканами нависла угроза новой войны
Хорватский президент адресовала письмо главе Евросовета Дональду Туску, председателю Европарламента Антонио Таяни и председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. Поводом для послания стали многокилометровые заторы на границе Хорватии с соседней Словенией в минувшие выходные, вызванные новыми правилами ЕС от 7 июля по усилению контроля граждан, пересекающих границы Евросоюза и шенгенской зоны. Причем меры распространяются как на въезжающих, так и выезжающих лиц, в том числе граждан самого ЕС. Дополнительным фактором, осложнившим ситуацию на границе в минувшие дни, стали пасхальные праздники, когда пассажиропоток традиционно усиливается.

Грабар-Китарович в своем послании констатировала, что способ применения нового постановления ЕС словенскими органами привел к многочасовым задержкам на КПП между двумя странами с рядом прямых и косвенных негативных последствий.

"Прежде всего, граждане стран-членов Евросоюза, столкнувшиеся с введением систематического контроля на границе между Хорватией и Словенией, выразили подчеркнутое недовольство такой новой практикой, в особенности временем ожидания пограничного контроля", — написала президент.

Граффити с изображением президента Росии Владимира Путина в пригороде Белграда, Сербия
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербы все еще расположены к России? В ЕС есть план, как это прекратить
При этом, по ее словам, между двумя странами возникли препятствия свободному передвижению людей, характерные для внешних границ Евросоюза, но никак не для границ двух стран-членов ЕС.

"Я должна подчеркнуть, что граждане Хорватии в эти дни задаются вопросом, как это так получается, что въехать в Республику Словению и Евросоюз им было легче раньше, когда Хорватии не было в составе Евросоюза, чем сейчас, когда она в ЕС. Это действительно абсурд!" — написала Грабар-Китарович.

По ее оценке, создается впечатление, что Словения реализовала на практике "безответственные заявления некоторых словенских политиков", что эта страна помешает приезду туристов в качестве ответной меры, своего рода средства принуждения или мести, в отношении Хорватии в связи с ведущимся между странами территориальным спором.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед началом встречи глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. 9 марта 2017. Архивное Фото.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Юнкер предупредил Трампа о риске войны на Балканах
Одновременно Грабар-Китарович отметила, что Хорватия хочет построить со Словенией как можно лучшие отношения, и в качестве положительного примера указала на Венгрию, поскольку на хорватско-венгерской границе в эти дни не было больших проблем, несмотря на увеличение пассажиропотока.

Президент призвала официальных лиц ЕС срочно найти решение, чтобы на границах Хорватии с другими странами-членами — то есть на внутренних границах Евросоюза — применялся режим контроля, который обеспечит беспрепятственный поток пассажиров и грузов, как это и было до сих пор.

Хорватский лидер также выразила обеспокоенность, что сохранение нынешних мер контроля негативно повлияет на решение туристов из Евросоюза, путешествующих на автомобилях, провести и в этом году летние отпуска в Хорватии. "Это привело бы и к падению нашего ВВП, 20% которого составляет туризм", — заявила президент.

По словам Грабар-Китарович, это ни в коей мере не ставит под вопрос готовность и стремление Хорватии как можно скорее стать частью Шенгенского соглашения.

"Обязанность всех стран-членов и органов ЕС состоит в том, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Республика Хорватия наряду со своими внешними границами контролирует и границу Евросоюза, включая поток людей и товаров из третьих стран", — написала президент.

Хорватия вступила в Евросоюз в 2013 году и является самым молодым членом сообщества. Эта страна, в отличие от Словении, не входит в зону Шенгенского соглашения.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена