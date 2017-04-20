Президент Хорватии: гражданам было проще въезжать в ЕС до вступления в союз

БЕЛГРАД, 20 апр — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обратилась с открытым письмом к руководителям Евросоюза, потребовав срочно найти решение для свободного перемещения грузов и людей внутри ЕС, указав, что хорватам проще было въезжать в Евросоюз до вступления страны в это объединение.

Хорватский президент адресовала письмо главе Евросовета Дональду Туску, председателю Европарламента Антонио Таяни и председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. Поводом для послания стали многокилометровые заторы на границе Хорватии с соседней Словенией в минувшие выходные, вызванные новыми правилами ЕС от 7 июля по усилению контроля граждан, пересекающих границы Евросоюза и шенгенской зоны. Причем меры распространяются как на въезжающих, так и выезжающих лиц, в том числе граждан самого ЕС. Дополнительным фактором, осложнившим ситуацию на границе в минувшие дни, стали пасхальные праздники, когда пассажиропоток традиционно усиливается.

Грабар-Китарович в своем послании констатировала, что способ применения нового постановления ЕС словенскими органами привел к многочасовым задержкам на КПП между двумя странами с рядом прямых и косвенных негативных последствий.

"Прежде всего, граждане стран-членов Евросоюза, столкнувшиеся с введением систематического контроля на границе между Хорватией и Словенией, выразили подчеркнутое недовольство такой новой практикой, в особенности временем ожидания пограничного контроля", — написала президент.

При этом, по ее словам, между двумя странами возникли препятствия свободному передвижению людей, характерные для внешних границ Евросоюза, но никак не для границ двух стран-членов ЕС.

"Я должна подчеркнуть, что граждане Хорватии в эти дни задаются вопросом, как это так получается, что въехать в Республику Словению и Евросоюз им было легче раньше, когда Хорватии не было в составе Евросоюза, чем сейчас, когда она в ЕС. Это действительно абсурд!" — написала Грабар-Китарович.

По ее оценке, создается впечатление, что Словения реализовала на практике "безответственные заявления некоторых словенских политиков", что эта страна помешает приезду туристов в качестве ответной меры, своего рода средства принуждения или мести, в отношении Хорватии в связи с ведущимся между странами территориальным спором.

Одновременно Грабар-Китарович отметила, что Хорватия хочет построить со Словенией как можно лучшие отношения, и в качестве положительного примера указала на Венгрию, поскольку на хорватско-венгерской границе в эти дни не было больших проблем, несмотря на увеличение пассажиропотока.

Президент призвала официальных лиц ЕС срочно найти решение, чтобы на границах Хорватии с другими странами-членами — то есть на внутренних границах Евросоюза — применялся режим контроля, который обеспечит беспрепятственный поток пассажиров и грузов, как это и было до сих пор.

Хорватский лидер также выразила обеспокоенность, что сохранение нынешних мер контроля негативно повлияет на решение туристов из Евросоюза, путешествующих на автомобилях, провести и в этом году летние отпуска в Хорватии. "Это привело бы и к падению нашего ВВП, 20% которого составляет туризм", — заявила президент.

По словам Грабар-Китарович, это ни в коей мере не ставит под вопрос готовность и стремление Хорватии как можно скорее стать частью Шенгенского соглашения.

"Обязанность всех стран-членов и органов ЕС состоит в том, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Республика Хорватия наряду со своими внешними границами контролирует и границу Евросоюза, включая поток людей и товаров из третьих стран", — написала президент.

Хорватия вступила в Евросоюз в 2013 году и является самым молодым членом сообщества. Эта страна, в отличие от Словении, не входит в зону Шенгенского соглашения.