В Праге экстренно сел самолет авиакомпании Eurowings

ПРАГА, 20 апр — РИА Новости, Александр Куранов. Пассажирский самолет компании Eurowings, летевший из Ганновера в Вену, был вынужден совершить во второй половине дня в четверг экстренную посадку в Праге из-за задымления в багажном отсеке, сообщила журналистам представитель аэропорта Вацлава Гавела Марика Яноушкова.

"К вынужденной экстренной посадке самолета Аirbus, летевшего из Ганновера в Вену, в пражском аэропорту были подготовлены все необходимые службы — от техников до пожарных и медиков. Сразу после посадки все пассажиры были эвакуированы, никто из них не пострадал, а самолет подвергся детальному осмотру. Задымление произошло в багажном отсеке, оно было ликвидировано и его причины сейчас выясняются, но речь в данном случае не идет о пожаре", — сказала Яноушкова.

Ситуация привела к вынужденному ограничению движения самолетов в аэропорту, некоторым рейсам было отказано в посадке в Праге. В частности, один борт из Москвы был перенаправлен в Дрезден, самолет из Мадрида — в Брно, а лайнер из Вены вернулся в аэропорт вылета.

"Посадочная полоса должна быть освобождена в самое ближайшее время", — сказала Яноушкова.

На 19.00 по центрально-европейскому времени (20.00 мск), по словам Яноушковой, в воздухе находились шесть самолетов, ожидавших разрешения на посадку, а на земле десять самолетов ждали разрешения на взлет.