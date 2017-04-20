В Ираке ликвидировали ответственного за химатаку в Мосуле боевика ИГ*

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Силы безопасности Ирака ликвидировали высокопоставленного боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ответственного за применение химического оружия в районе Мосула, передает агентство Франс Пресс.

В марте радикалы ИГ, по данным курдского телеканала Rudaw, во время боев в центре Мосула применили против правительственных сил отравляющий газ. В начале апреля боевики обстреляли снарядами с боевым газом в Мосуле мирных граждан.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не менее 12 человек, включая женщин и детей, проходят лечение от воздействия примененного в иракском Мосуле химического оружия. Согласно заявлению, пациенты поступили для лечения 1 марта в больницу города Эрбиль — столицу автономной области Курдистан на севере Ирака. У больных отмечаются респираторные симптомы и образование волдырей, у четверых — симптомы воздействия отравляющего вещества кожно-нарывного действия.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в российском военном ведомстве удивлены "прохладным" отношением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к применению террористами ИГ химоружия в иракском Мосуле.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации