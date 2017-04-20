На Украине вандалы повредили памятник Неизвестному офицеру

Памятник Неизвестному офицеру недалеко от села Кильчень в Днепропетровской области Украины

Памятник Неизвестному офицеру недалеко от села Кильчень в Днепропетровской области Украины

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Два местных жителя повредили памятник Неизвестному офицеру в Днепропетровской области с целью сдать его на металлолом, полиция их задержала, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины.

"В Днепропетровской области полицейские задержали вандалов, которые повредили памятник Неизвестному офицеру… Мужчины успели порезать бронзовую конструкцию на части и уже грузили ее в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом", — говорится в сообщении.

По данным полиции, два жителя города Днепр демонтировали и разрезали на части бронзовую часть памятника, для чего использовали три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы.

Возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над могилой".